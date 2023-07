Essen: Linienbus muss abrupt bremsen – zwei Frauen verletzt

Essen. An der Steeler Straße in Essen verhinderte ein Busfahrer mit einer Vollbremsung einen Unfall. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zwei Fahrgäste der Ruhrbahn sind bei der Vollbremsung eines Linienbusses am Donnerstag leicht verletzt worden. Die Polizei Essen sucht jetzt einen unbekannten Autofahrer, der an der Steeler Straße dem Bus der Linie 146 in Richtung Kray die Vorfahrt genommen hatte.

Der Bus war gegen zehn Uhr von der Haltestelle „Wasserturm“ losgefahren. Er wechselte auf die Busspur, die auf die A40 führt. Zeugen berichten, dass ein Pkw dem Bus die Vorfahrt genommen habe. Der Busfahrer musste sofort abrupt bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Das Auto fuhr einfach weiter.

Polizei Essen sucht nach Zeugen

Später sagte eine Frau (48), die im Bus saß, dass sie sich bei dem Bremsmanöver leicht verletzt habe. Ein weiterer Fahrgast gab an, dass eine weitere Frau über Verletzungen geklagt habe, aber schon ausgestiegen sei.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben über das Auto machen, dessen Fahrer dem Bus offenbar die Vorfahrt genommen hat? Hinweise an 0201/829-0.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen