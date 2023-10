Lichtkunst Essen Light Festival: So viele Besucher kamen in die City

Essen. Das achte Lichtkunst-Spektakel Essen Light Festival ist zu Ende. Wer es verpasst hat, kann sich hier noch mal die besten Fotos anschauen.

Das Lichtkunstspektakel Essen Light Festival ist am Sonntagabend (8. Oktober) zu Ende gegangenen und der Veranstalter ziehen ein zufriedenes Resümee: Die Essen Marketing Gesellschaft schätzt, dass an den zehn Tagen über 350.000 Besucher und Besucherinnen in die Essener Innenstadt kamen, um sich die 17 Lichtinstallationen anzuschauen. Insbesondere an den beiden Wochenenden sowie am Vortag zum 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) sei das Interesse besonders groß gewesen.

EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff erklärte nach Abschluss der achten Auflage: „Wir haben ein echt gutes Feedback von unseren Gästen bekommen, die Stimmung war auch super! Dafür, dass der Festivaltermin erneut vollständig in den Herbstferien lag, sind wir auch mit den Besucherzahlen sehr zufrieden.“

Essen Light Festival Essen Light Festival PicaeLuminae begleitet die Verwandlung vom Kaufhof zum Königshof am Willy-Brandt-Platz Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Die Lichtinstallation Man in the Moon auf dem Burgplatz. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Der Eingang des Doms. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Licht und Segen im Dom. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Die Lichtinstallation vor dem Grillo-Theater. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Les Amours en Cage auf der Kettwiger Straße. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Der Baum der Wünsche auf der Kettwiger Straße. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Der Magic Super Cube auf dem Kennedyplatz. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Der Gang mit der Lichtinstallation Urban Nature am Kopstadtplatz. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Licht und Segen II in der Marktkirche. Am 29. September 2023 startet das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Essen Light Festival Im Rahmen des Light Festivals veranstaltet die Instagram-Seite "essen diese" am 29. September 2023 eine Open-Air-Disco auf dem Kennedplatz in Essen. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr hatte die EMG insbesondere auf heimische Akteure gesetzt, so kamen lediglich vier der 17 Installationen auf dem Ausland. „Neun Spielorte wurden von lokalen Künstlern gemacht, das ist sicher auch außergewöhnlich,“ so Röhrhoff. „Der Vorteil ist, dass wir so den Stadtraum erlebbarer machen können, weil unsere Leute die Orte kennen und mit ihnen spielen“. Besonders sichtbar sei das insbesondere am Kopstadt- und Weberplatz geworden.

