Essen Light Festival 2023: Lichtkunstspektakel startet bald

Essen. Essen Light Festival 2023: Bald startet die achte Auflage des Lichtkunstspektakels. 17 Spielorte soll es in der Essener Innenstadt geben.

Nicht mehr lange, dann wird es abends wieder bunt in der Essener Innenstadt. Das Essen Light Festival 2023 startet Ende des Monats, los geht es am Freitag (29.9.). Das mittlerweile achte Lichtkunstspektakel dieser Art läuft bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober. Nach Angaben des Veranstalters, der Essen Marketing GmbH (EMG) wird es bei der diesjährigen Auflage 17 Orte geben, an denen etwas zu sehen ist.

Essen Light Festival 2023: Route wird knapp zwei Kilometer lang sein

Zwischen Hauptbahnhof und Pferdemarkt soll die knapp zwei Kilometer lange Strecke verlaufen – dort zu erleben seien „spektakuläre Videomappings, beeindruckende Lichtinstallationen, Gamings und Lichtshows“, so die EMG: „Besuchen Sie den Mann im Mond, tanzen Sie mit dem Wunschbaum oder holen Sie sich einen Lichtsegen in Marktkirche oder Dom. Betrachten Sie den Wandel in der Innenstadt am Königshof und lernen Sie spielerisch, Wasser zu sparen am Kardinal-Hengsbach-Platz.“

Essen Light Festival 2023: Zu den Installationen gehören unter anderem:

„Farblichtraum“ (Vorplatz Hauptbahnhof): Lichtinstallation von Kurt-Laurenz Theinert

„PixaeLuminae“ (neuer Königshof): Mapping/Lichtshow von Daniel Kurniczak aus Essen

„Les Amours en Cage“ (Kettwiger Straße): Lichtinstallation von Porté par le Vent

ein Klassiker des Light Festivals ist ebenfalls wieder Teil des Programms: der „Baum der Wünsche“ (Kettwiger Straße / Ecke Zwölfling)

+++ Diesen Artikel zum Essen Light Festival 2023 aktualisieren im Laufe des Freitags (8.9.) +++

Essen Light Festival: Impressionen aus dem letzten Jahr

Eröffnung des Essen Light Festivals in der Innenstadt Eröffnung des Essen Light Festivals in der Innenstadt Vom 30. September bis zum 9. Oktober 2022 findet das Essen Light Festival bei Einbruch der Dunkelheit an 14 Spielorten in Essen statt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

