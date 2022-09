Essen Light Festival 2022: Lichtkunst in der Energiekrise

Essen. Während anderswo die Lichter ausgehen, startet Ende September in der Innenstadt das Essen Light Festival. Die EMG will trotzdem Strom sparen.

Ein Lichtkunstfestival wie das „Essen Light Festival“ in Zeiten der Energiekrise? Dass das auf viele befremdlich wirkt, darüber ist man sich auch beim Veranstalter Essen Marketing im Klaren. Trotzdem steht für EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff außer Frage, dass die mittlerweile siebte Auflage ab Freitag, 30. September, stattfinden muss.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag (20.9.) wird wohlwissend ein großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Stromsparen gelegt – auch in einer Broschüre finden sich darauf prominente Hinweise. Wie sensibel auf das Thema Beleuchtung in Zeiten der Energiekrise geschaut wird, verdeutlicht der Fakt, dass auch Sponsoren abgesprungen seien. Schlussendlich habe die Finanzierung aber funktioniert.

Essen Light Festival will 70 Prozent weniger Strom verbrauchen

„Es wäre einfach gewesen, ein Jahr auszusetzen“, sagt Röhrhoff, der sich aber sicher ist, dass eine Absage in diesem Jahr die Auflagen in den nächsten Jahren nicht einfacher gemacht hätte. Immerhin sei das Essen Light Festival die zweitgrößte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland – nach Berlin. Und: „Es ist erlaubt.“ Wer einmal aussetze, für den sei es schwer, wieder auf die Beine zu kommen. EMG-Sprecher Florian Hecker ergänzt: „Die Menschen wollen auch etwas Schönes erleben.“

Richard Röhrhoff, EMG-Geschäftsführer, über das Essen Light Festival 2022: „Es ist erlaubt.“ Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Im Vergleich zum Vorjahr sei es möglich, 70 Prozent Strom einzusparen. Pro Besucherin und Besucher würde ein Verbrauch von circa 7 Watt pro Stunde entstehen. Dazu heißt es: „Dies entspricht einer LED-Sparlampe, die zu Hause eine Stunde lang eingeschaltet ist.“ Röhrhoff hatte gegenüber unserer Redaktion schon vor Wochen gesagt: Gemessen an der Vielzahl der Besucher „verbraucht das Light Festival im Prinzip weniger Strom, als wenn die Leute alle zuhause bleiben und Fernsehen gucken“. Im vergangenen Jahr wollten 400.000 Menschen die 18 Lichtinstallationen in der Essener Innenstadt sehen.

Die Installation „Angels of Freedom“ dürfte zum Renner in den Sozialen Netzwerken werden. Das jedenfalls glaubt man bei der EMG. Foto: EMG

In diesem Jahr hofft die EMG auf genauso viele Besucher, die allerdings vier Spielorte weniger zu sehen bekommen. Auf „Licht- und stromintensive Lasershows“ – wie vergangenes Jahr beispielsweise auf dem Kennedyplatz – wird 2022 verzichtet, überhaupt würden während der Veranstaltung nur stromsparende LEDs eingesetzt.

Essen Light Festival 2022: Das sind die Spielorte

Von Freitag (30.9.) bis Sonntag (10.9.), also an zehn Tagen, ist Lichtkunst in der Innenstadt zu sehen. Los geht es jeweils mit Einbruch der Dunkelheit, pünktlich um 22 Uhr ist Schluss. Die Route mit den Installationen ist in diesem Jahr etwas kürzer: Rund 1,8 Kilometer ist sie lang und führt vom Aalto-Theater über den Hauptbahnhof und die Kettwiger Straße hinunter und endet auf der Viehofer Straße. Circa zwei Stunden dürfte ein Abendspaziergang auf der Route dauern.

Laut Richard Röhrhoff wird die spektakulärste Installation am Kopstadtplatz zu finden sein: „Der ‘Facelessmen’ ist eine riesige Maske, die 100 Gesichter hat.“ Künstler Radu Ignat aus Rumänien bereise damit viele Festivals in Europa. Der in der Vergangenheit beliebte „Baum der Wünsche“ wird ebenfalls wieder zu finden sein. Auf den Burgplatz lockt der Essener Daniel Kurniczak mit dem „Fantastic Fountain“. Neben weiteren internationalen Künstlern ist auch der Kunst-Leistungskurs des Gymnasiums Am Stoppenberg vertreten. Zusammen mit dem italienischen Künstlerduo „mammasONica“ haben sie eine Woche lang an dem Videomapping „m8saik“ gearbeitet. Dieses wird auf das Allbau-Gebäude projiziert.

Alle 14 Spielorte in der Übersicht

1. Aalto-Theater: „Nucleus Analogue“ (Projektion)

2. Aalto-Theater: „Baum der Wünsche“ (Lichtinstallation)

3. Opernplatz: „Ukir“ (3D-Videomapping)

4. Freiheit: „Marbles“ (Lichtinstallation)

5. Willy-Brandt-Platz: „Éléphant Rouge“ (Lichtinstallation)

6. Kettwiger Straße: „Glimpse“ (Lichtinstallation)

7. Burgplatz: „Fantastic Fountain“ (Lichtinstallation)

8. Essener Dom und Marktkirche: „Angels of Freedom“ (Lichtinstallation)

9. Marktkirche: „Mapp“ (interaktives Videomapping)

10. Markt 5: „Imagine“ (Video- und Musikinstallation)

11. Kopstadtplatz: „Facelessmen“ (Lichtinstallation)

12. Rottstraße / Ecke Kreuzeskirchstraße: „I caught a...“ (Lichtinstallation)

13. Allbau / Rottstraße: „m8saik“ (Videomapping)

14. Brecklinghaus / Viehofer Straße: „Denkendes Auge“ (Videomapping)

>>> INFO: Essen Light Festival 2022 – Verlosung

Wir verlosen die Teilnahme an einer exklusiven Leserführung. Diese findet statt am Dienstag (4.10.) um 19 Uhr.

Zusammen mit einem dem Geschäftsführer von der Essen Marketing Gesellschaft erkunden die Teilnehmer auf einem Rundweg sämtliche Spielorte und erhalten Informationen über die beteiligten Künstler.

Die Teilnahme ist bis zum 28. September unter waz.de/light-festival möglich. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

>>> Impressionen aus dem letzten Jahr

Das Essen Light Festival in der City ist am Freitagabend gestartet Das Essen Light Festival in der City ist am Freitagabend gestartet

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen