Essen: Liebesroman spielt in der Kettwiger Kultkneipe Stiege

Essen-Kettwig. Im Roman „Rückleuchten“ des Essener Autors Jörg Potthaus geht es um eine Liebesgeschichte. Ein Handlungsort ist die Kultkneipe Stiege in Kettwig.

Rote, schulterlange Locken, eine feingliedrige Hand und der Name, der Assoziationen weckt an geschichtsträchtige Städte: Vom ersten Augenblick an ist der Protagonist des neuen Romans von Jörg Potthaus gefesselt von dieser Frau, Petra mit Namen.

„Eine Figur, die sich im Verlauf der Handlung als wankelmütig entpuppt, in ihrer ganzen Art aber eine sehr große Faszination auf meinen Ich-Erzähler ausübt“, sagt der Kettwiger mit einem Lächeln. Das große Thema sei eine alte Liebesgeschichte, die nach über drei Jahrzehnten wieder in das Bewusstsein des Mannes dränge.

Es gibt mehrere Erzählebenen in dem Liebesroman

„Rückleuchten“ hat Jörg Potthaus sein Buch betitelt, nach „Dionysos-Bar“ und „Warten auf Julie“ der nunmehr dritte Roman, der im Kettwiger Hummelshain Verlag erschienen ist. Entstanden ist er in der Pandemie – und er handelt auch von dieser Zeit der Isolation.

Der pensionierte Lehrer Jörg Potthaus reflektiert in seinem Buch über die persönlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen der Pandemie. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Hauptakteur ist ein älterer Mann, der nach dem Ende seines Berufslebens zu schreiben begonnen hat und nun, durch den Lockdown und eine erlittene Hörschädigung doppelt von der Außenwelt abgeschnitten, über Monate in seinem Arbeitszimmer festsitzt. Mehr als genug Zeit, innere Einkehr zu halten und im Rückblick die Lichter der Vergangenheit aufleuchten zu lassen: an einen guten Freund, der vor längerer Zeit verstorben ist, und an jene Frau, die sein Leben auf so schöne und doch schmerzhafte Weise durcheinander gewirbelt hatte. „Das Ganze spielt sich auf mehreren Erzählebenen ab, einige Ereignisse handeln zur Zeit des Mauerfalls, einige später.“

Kultkneipe Stiege in Kettwig spielt eine Schlüsselrolle

Handlungsort ist Essen, unter anderem das Hotel Arosa in Rüttenscheid und die Stiege in Kettwig. Die bekannte Kneipe in seinem Heimatort spiele sogar eine zentrale Rolle, gesteht der Autor. Welche, das sei hier aber nicht verraten.

„Kettwig taucht namentlich als Städtchen auf“, berichtet Potthaus. Aber auch auf Kreta, der erklärten Lieblingsinsel des pensionierten Deutschlehrers, auf Westerland sowie am Brandenburger Tor in Berlin spielen Szenen des Liebesromans.

Wie seine Vorgänger, so wurde auch der Roman „Rückleuchten“ von dem bekannten Schriftsteller Bodo Kirchhoff und dessen Ehefrau Ulrike freundschaftlich und mit Rat und Tat begleitet. „Klar sind auch autobiografische Momente miteingeflossen“, gesteht Potthaus mit einem Augenzwinkern.

>>> Roman ist im Handel erhältlich

Der Roman „Rückleuchten“ von Jörg Potthaus ist im Hummelshain Verlag in Essen-Kettwig erschienen. Die Softcover-Ausgabe hat 340 Seiten und kostet 13,80 Euro. Erhältlich ist der Roman im Buchhandel (ISBN 978-3-943322-392) sowie beim Verlag.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen