Essen: Letzte Messe läutet Kirchenumbau in St. Altfrid ein

Essen-Kettwig. In der Kirche des Jugendhauses St. Altfrid in Essen-Kettwig wird am 23. Oktober zum letzten Mal eine Messe gefeiert. So sehen die Umbaupläne aus.

Die offiziell letzte Messe in der Kirche des Jugendhauses St. Altfrid wird Pastor Sven Christer Scholven am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr feiern. Das wird für Fans des gut 40 Jahre alten Kirchenraums mit Wehmut verbunden sein. Zugleich ist es aber auch der Start für die Umgestaltung der Kirche auf dem Gelände in Kettwig.

In St. Altfrid verbindet das Bistum die dringend notwendige bauliche Sanierung der im Herbst 1981 eingeweihten Kirche mit einer grundlegenden Neugestaltung des Innenraums. Ein Konzept für einen zukunftsfähigen und jugendgerechten Gottesdienststandort hat eine Projektgruppe des Bistums zusammen mit den Innenarchitekten der Paderborner Agentur „Helle Freude“ entwickelt – gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Gruppen des Jugendhauses, die die Kirche nutzen.

Prägende Elemente werden nicht wieder eingebaut

Die Kirche im Jugendhaus St. Altfrid in einer Außenansicht. Sie soll umfangreich saniert und umgestaltet werden. Foto: Oliver Müller / Bistum Essen

Nun geht es darum, diese Ideen mit den baulichen Anforderungen zusammenzubringen. Hier setze das Bistum nach einem Auswahlprozess erneut auf die Partner des Essener Architekturbüros Brüning Rein, die zuletzt in der Essener City die Planung des Umbaus des Hauses der Kirchenmusik übernommen hatten, heißt es in einer Stellungnahme. Darin wird auch mitgeteilt, dass bisher prägende Elemente des Gottesdienstraums – zum Beispiel die von dem Künstler Klaus Iserlohe gestaltete Rückwand des Altarraums – nach Umbau und Neugestaltung nicht wieder in St. Altfrid eingebaut werden.

Stattdessen wird die Rückwand mit ihrer reichhaltigen Bildsprache künftig eine Kapelle der Bochumer Propsteikirche St. Peter und Paul schmücken. Die Kirchenfenster von Nikolaus Bette werden dagegen zunächst eingelagert.

Ausweichmöglichkeiten für Gottesdienste

Wann die umgebaute Kirche eröffnet wird, sei angesichts des komplexen Umbaus, vor allem aber mit Blick auf Lieferschwierigkeiten und unklare Preisentwicklungen beim benötigten Baumaterial, derzeit unklar, teilt das Bistum mit. Auf voraussichtlich mindestens eineinhalb Jahre Ausweichquartiere müssten sich alle Gruppen einstellen, die die Kirche bislang für unterschiedliche Gottesdienste nutzen. Vor Ort stehen für Gottesdienste aber die deutlich kleinere Lioba-Kapelle sowie Gruppenräume in den verschiedenen Bereichen des Jugendhauses zur Verfügung.

