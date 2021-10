Unter anderem mit einem Hubschrauber suchte die Polizei Essen im Essener Süden nach einem Menschen in der Ruhr.

Todesermittlungen Essen: Leiche in der Ruhr entdeckt - Hubschrauber im Einsatz

Essen. Nach einem Leichenfund in Rellinghausen ermittelt die Essener Kripo. Die Identität des toten Mannes ist unklar. Wie kam er ums Leben?

Nach dem Fund einer Wasserleiche in der Ruhr bei Essen-Rellinghausen ermittelt die Polizei. Die Identität des Mannes und die Umstände seines Todes sind unklar.

Der Tote war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr von Spaziergängern in der Nähe der Konrad-Adenauer-Brücke entdeckt worden, berichtete Polizeisprecherin Sonja Kochem am Mittwoch.

Die Zeugen alarmierten die Polizei, die unter anderem einen Hubschrauber einsetzte, da zunächst nicht klar war, ob es sich um eine Leiche oder einen Menschen in Not handelte. Auch die Feuerwehr war mit Booten im Einsatz.

In Höhe „Rote Mühle“ wurde der tote Unbekannte schließlich geborgen. Wer er ist und wie er ums Leben kam, versucht die Kripo Essen zu ergründen. Eine Obduktion des Leichnams in der Essener Rechtsmedizin ist geplant. (j.m.)

