Essen legt Vorschläge für 15 verkaufsoffene Sonntage vor

Die Palette reicht vom Kürbis-Fest bis Kirchweih, von Brunnenfest bis Borbecker Bummel: Am Mittwoch (5.2.2020) hat sich der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal und Organisation für insgesamt 15 verkaufsoffene Sonntage im Stadtgebiet ausgesprochen. Der erste ist bereits am 19. Januar zur Eröffnung von Essen on Ice über die Bühne gegangen, über alle anderen Termine entscheidet der Rat in seiner Sitzung am 19. Februar.

Dies sind die noch geplanten 14 verkaufsoffenen Sonntage und die an diesen Tagen vorgesehenen Veranstaltungen:

- 29. März: Techno Classica, Rüttenscheid

und Marktschreier in Steele

- 5. April: 15. Altenessener Frühlingsfest mit Kirmes

und Frühjahrs-Stoff-und Tuchmarkt in Werden

- 2. Borbecker Bummel

und Blumenmarkt in Steele

- 17. Mai: 38. Borbecker Autoshow /7. Borbeck Classic Day

- 7. Juni: Heimatfest in Kettwig

- 5. Juli: Kunstmeile in Rüttenscheid,

- 30. August: Wottelfest in Heisingen

- 6. September: 39. Borbecker Marktfest

und Apfelfest in Werden

und Essen Original in der Innenstadt

- 13. September: Kirchweih-Kirmes in Kupferdreh

und 28. Brunnenfest in Kettwig



- 20. September: 25. Stadtteilfest mit Kirmes in Altenessen

- 2 5. Oktober: 15. Kürbisfest in Kettwig

und Herbstliches Werden mit Stoff-und Tuchmarkt

- 8. November: Abschluss Light Festival in der Innenstadt / Eröffnung Lichtwochen

und Eröffnung Weihnachtsmarkt in Steele



- 29. November: 1. Advent in Kupferdreh

und Weihnachtsmarkt in Werden

und 8. Altenessener Weihnachtsmarkt

und 21. Weihnachtsdorf in Kettwig

und 1. Advent in Steele

und Eröffnung der 70. Borbecker Lichtwochen mit Kindertag und 26. Borbecker Weihnachtsmarkttag

- 13. Dezember: Internationaler Weihnachtsmarkt in Innenstadt

und Weihnachtsmarkt in Rüttenscheid

Die beiden Kirchen äußern sich in einer Stellungnahme einerseits zufrieden, „dass es keine Steigerung hinsichtlich der Gesamtzahl der verkaufsoffenen Sonntage im Vergleich zu den Vorjahren gibt“. Andererseits halte man deren Zahl insgesamt für zu hoch und sehe mit Sorge, dass die Sonntagsruhe durch die Erweiterung der Ladenöffnungszeiten im Landesgesetz „ausgehöhlt“ wurde, schreiben Superintendentin Marion Greve und der Vorsitzende des Katholikenrats, Bernd Klein „Nach wie vor ist uns die Sonntagsruhe heilig. Wir erkennen in unserer Stadt aber Lebenssachverhalte, die dieses hohe Kulturgut mehr und mehr in Frage stellen.“ Im Ordnungsausschuss am Mittwoch schloss sich lediglich Daniel Kerekes von den Linken der kirchlichen Kritik an.

Gesetzgeber verlangt ein „öffentliches Interesse“ für die Ladenöffnung am Sonntag

Die Stadt weist darauf hin, dass der Gesetzgeber das „Vorliegen eines öffentlichen Interesses“ zur Bedingung für eine Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen mache. Dies sei etwa gegeben, wenn der verkaufsoffene Sonntag mit Märkten, Messen oder Festen zusammenfalle, der Stärkung des Einzelhandel-Angebotes diene, den Tourismus fördere, Innenstadt oder Stadtteile belebe.