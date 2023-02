Essen: Laupendahler Landstraße bleibt noch länger gesperrt

Essener Süden. Der Ruhrverband verlegt in der Laupendahler Landstraße von Kettwig nach Werden einen Kanal. Warum die Straße länger als geplant gesperrt ist.

Seit Mitte Oktober 2022 ist die Werdener Straße/Laupendahler Landstraße im Süden von Essen zwischen Haus Oefte und der Fußgängerbrücke des Golfplatzes für die Verlegung eines 500 Meter langen Kanalstücks durch den Ruhrverband voll gesperrt. Der Großteil des neuen Kanals ist fertiggestellt, doch nun steht fest: Anders als ursprünglich vorgesehen wird die Sperrung nicht bis Mitte März, sondern voraussichtlich rund einen Monat länger dauern.

Ein Grund für die Verzögerung habe in den sehr schwierigen Bodenverhältnissen mit stellenweise extrem festem Sandstein gelegen, auf den die vorangegangenen Erkundungsbohrungen nicht hatten schließen lassen und der den Grabenaushub massiv verlangsamte, erklärt der Ruhrverband das Problem. Zudem sei zwischenzeitlich Kluftwasser in der Stärke eines Baches in den Rohrgraben eingedrungen und habe für weitere Verzögerungen im Bauablauf gesorgt.

Beteiligte rechnen mit Fertigstellung um den 21. April

Mehr als 80 Prozent der im ersten Bauabschnitt zu verlegenden Kanalstrecke ist fertiggestellt, teilt der Ruhrverband mit. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Inzwischen seien jedoch mehr als 80 Prozent der in diesem ersten Bauabschnitt zu verlegenden Kanalstrecke fertiggestellt, teilt der Ruhrverband mit. Und auch die Rohrbrücke über den Oefter Bach ist eingebaut. Nach der Kanalverlegung erfolgt noch die Deckenerneuerung der Laupendahler Landstraße in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau. Die Beteiligten rechnen derzeit mit einer Fertigstellung um den 21. April.

Restarbeiten erfolgen im Rohrvortrieb

Der Ruhrverband bittet um Verständnis für die nun noch einige Wochen länger andauernden Unannehmlichkeiten. Die gute Nachricht: Für die restlichen 4,5 Kilometer Anschlusskanal, die im zweiten Bauabschnitt verlegt werden, muss kein Rohrgraben ausgehoben werden. Die Arbeiten erfolgen überwiegend im Rohrvortrieb außerhalb öffentlicher Straßen. Vollsperrungen wird es dann nicht mehr geben, lediglich auf der Abtskücher Straße in Heiligenhaus wird zeitweise nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen.

Wenn der Anschlusskanal auf der gesamten Länge von fünf Kilometern fertiggestellt ist, wird das Abwasser aus Teilen der Städte Heiligenhaus und Velbert zur Kläranlage Essen-Kettwig fließen. Die 1975 in Betrieb genommene und zuletzt von 2005 bis 2007 erweiterte Kläranlage Abtsküche, auf der das Abwasser bisher behandelt wird, wird dann vom Ruhrverband aufgegeben und zurückgebaut.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen