Essen: Lampe brennt in Hochhaus-Fahrstuhl - ein Verletzter

Essen. Eine in Brand geratene Lampe in einem Fahrstuhl hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Person wurde verletzt.

Ein Brand in einem Fahrstuhl eines Wohnhochhauses an der Carl-Wolf-Straße in Essen-Horst löste am späten Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Als die Retter eintrafen, gab es aber zumindest nichts mehr zu Löschen.

„Ein Bewohner hatte bereits zu einem Feuerlöscher gegriffen und den Brand gelöscht“, berichtete am Freitagmorgen ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Es sei wohl eine Lampe in dem Fahrstuhl in Brand geraten. Durch den Einsatz des Pulverlöschers sei der Fahrstuhl von Löschmittel erfüllt gewesen, sagte der Sprecher.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Eine Person - laut dem Sprecher vermutlich die, die das Feuer löschte - kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, hieß es bei der Feuerwehr.

Die Feuerwehr war gegen 20.40 Uhr alarmiert worden. Es habe in dem Gebäude letztlich aber nur ein Flur entraucht werden müssen, sagte der Sprecher. Der Einsatz war im 3. Obergeschoss des Gebäudes, hieß es bei der Feuerwehr. Alle weiteren Etagen wurden anschließend auf Rauch untersucht. (dae)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen