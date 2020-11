Essen-Rüttenscheid. Schon nach wenigen Monaten ist Schluss: Die Ladestation für E-Scooter in Essen-Rüttenscheid wird wieder abgebaut. Grund: zu geringe Nutzerzahlen.

Gerade einmal drei Monate ist die erste Ladestation für Elektroroller weit und breit in Betrieb, da steht schon der Entschluss fest, sie wieder abzubauen. Über die Probezeit kommt die Anlage in Essen-Rüttenscheid nicht hinaus.

Baustellen in Essen-Rüttenscheid erwiesen sich laut Betreiber als hinderlich

Als die Betreiber Westnetz und der E-Scooter-Anbieter Tier Anfang August die Station am Rüttenscheider Stern eröffneten, hieß es, dass nach einer Testphase durchaus eine Verlängerung denkbar sei. Ob ein Nachschlag aber in Betracht käme, hänge unter anderem von der Resonanz auf das neue Angebot ab. Doch hier haben sich die Erwartungen offensichtlich nicht erfüllt. Seit dem Start bis Anfang dieser Woche habe man 60 Nutzer gezählt, berichtet Alina Mangelmann, Sprecherin von Westnetz. Dabei zeige die Entwicklung ein schwindendes Interesse. Über die Hälfte der Nutzer entfalle auf den August, die weiteren Fahrer verteilten sich auf die Folgemonate.

Dass das Angebot in den vergangenen Wochen wenig Anklang fand, erklärt das Unternehmen Westnetz mit den Baustellen, die es im direkten Umfeld gegeben habe. Dadurch sei die Station kaum noch wahrgenommen worden. Neben dem Umbau der Rüttenscheider Straße zur Fahrradstraße erfolgten zuletzt Arbeiten an der U-Bahn-Haltestelle Rüttenscheider Stern. Sicherlich habe, so die Sprecherin, auch die Witterungslage dazu beigetragen, dass generell weniger E-Scooter unterwegs gewesen seien.

Aufladen der Roller soll noch weiter verbessert werden

Zudem wolle Westnetz die technische Ausstattung noch weiterentwickeln. Das Aufladen der Roller soll verbessert werden. Das Unternehmen möchte noch genauer ermitteln können, zu welchen Zeiten die Scooter aufgeladen werden. Das sei mit der jetzigen Technik in der Form nicht möglich.

Bei dem Modell in Rüttenscheid handelt es sich um einen Prototypen, den ein Team von Auszubildenden, Studierenden und Ingenieuren konstruiert hat. Es bietet vier Ladeplätze und darüber hinaus kann Anbieter Tier über ein Dutzend Akkus auftanken lassen. Das hat für das Unternehmen den Vorteil, dass es die Geräte nicht erst zum Hauptsitz in Bochum-Langendreer transportieren muss, sondern damit in Essen bleiben kann. Rund 350 Elektroroller hat Tier nach eigenen Angaben im Stadtgebiet im Einsatz.

Station sollte einen Beitrag für mehr Ordnung auf den Bürgersteigen leisten

Mit der bundesweiten Zulassung der flotten Flitzer für den Straßenverkehr vor weit über einem Jahr kamen auch gleich Beschwerden auf. Seither führt es immer wieder zu Ärger, dass die Fahrer die Roller einfach irgendwo auf dem Bürgersteig oder am Straßenrand ablegen. Als sich das Team von Westnetz an die Arbeit machte, wollte es mit der Station einen wichtigen Beitrag zur Ordnung im öffentlichen Raum leisten. Darin lag auch eines der Argumente, mit der sich die Bezirksvertretung II überzeugen ließ, als sie die Pläne für den Standort in Rüttenscheid auf den Tisch bekam. Das Gremium wurde eingeschaltet, weil für die Station eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich war. Es gab dem Projekt seine Zustimmung.

Verleiher Tier hat angekündigt, bei dem Aufladen der Rollerakkus neue Wege zu gehen. Man baue derzeit ein Netzwerk auf, damit die Geräte auch in Märkten oder Cafés aufgeladen werden könnten.

