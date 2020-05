Essen: Ladendiebe schlagen auf Zeugen ein und verletzen ihn

Essen. 27-Jähriger beobachtete ein Quartett in einem Supermarkt bei einem versuchten Zigarettenklau. Er sprach die Täter an und wurde angegriffen.

Vier Männer haben am Montag vor einem Supermarkt an der Essener Straße in Essen-Stoppenberg einen Kunden angegriffen, der das Quartett zuvor bei einem versuchten Zigarettendiebstahl beobachtet hatte.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, sprach der 27-Jährige die Unbekannten an der Kasse an und forderte sie auf, ihr Vorhaben zu unterlassen. Daraufhin legten sie die Zigaretten zurück, wurden aggressiv und drohten dem Zeugen Schläge an.

Als der Mann das Geschäft verließ, wurde er dann tatsächlich von den Vieren angegriffen. Sie schlugen ihn und setzten Pfefferspray gegen den 27-Jährigen sowie einen 21-Jährigen ein, der den Streit schlichten wollte. Beide Opfer wurden leicht verletzt. Anschließend flohen die Täter über die Essener Straße stadteinwärts.

Drei Verdächtige wurden gestellt, einer konnte flüchten

Durch den Hinweis eines Zeugen konnte die alarmierte Polizei an der nahe gelegenen Ecke Essener Straße/Victoriahain vier verdächtige Männer feststellen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Einer konnte flüchten, die anderen drei (19, 21, 23) wurden festgehalten.

Der Vierte im Bunde ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, hat schwarze Haare, war schwarz gekleidet und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

