Essen: Kutschaty warnt vor Denkverboten in der Klinik-Frage

Nach der überraschenden Ankündigung des Krankenhaus-Betreibers Contilia, die katholischen Kliniken im Essener Norden verkaufen zu wollen, hat der SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Thomas Kutschaty vor selbstauferlegten „Denkverboten“ gewarnt. Um die Gesundheitsversorgung im Norden der Stadt zu sichern, müssten in der Klinik-Frage „alle möglichen Optionen geprüft“ werden – „auch, welche Rolle Stadt und Land dabei spielen können“.

Kutschaty wie auch seine Mandatskollegen aus Land- und Bundestag sprangen damit dem OB-Kandidaten der SPD Oliver Kern bei, der tags zuvor gefordert hatte, die Stadt solle eine Übernahme der drei Krankenhäuser prüfen.

Kutschaty: „Wenn der OB die Neubaupläne retten will, muss er handeln“

Sollte der geplante Verkauf von Marienhospital, Vinzenz-Krankenhaus und Philippusstift in der Zerschlagung des Verbundes enden, könne sich die Gesundheitsversorgung für viele Menschen im Essener Norden „deutlich verschlechtern“, fürchtet Kutschaty. Das Risiko sei bei einem gewinnorientierten privaten Anbieter deutlich größer als bei einem öffentlichen oder gemeinnützigen Träger.

„Wenn der OB die Neubaupläne für Altenessen retten will, muss er handeln“, mahnt der Landtagsabgeordnete und verbindet damit die Erwartung an die Stadtspitze, sämtliche Akteure schnellstmöglich an einen Tisch zu bringen.

Linke warnen vor Verkauf an Private: Dort stehe „die Rendite im Mittelpunkt“

Einen Vorstoß zur aktiven Beteiligung der öffentlichen Hand auf diesem Feld als „Wahlkampfgetöse“ zu diffamieren, wie es CDU-Sprecher Dirk Kalweit formuliert hatte, ist nach Ansicht Kutschatys jedenfalls „nicht hilfreich und wird dem Ernst der Angelegenheit nicht gerecht“.

Unterstützung erfährt der Vorstoß der SPD auch von der Linkspartei. Deren Fraktionsvorsitzende Gabriele Giesecke warnte vor einem möglichen Verkauf an eine private Klinik-Gruppe, denn dort stehe „die Rendite im Mittelpunkt und nicht der Patient“. Die Stadt Essen solle deshalb in Zusammenarbeit mit dem Land prüfen, „wie ein Kauf der Kliniken umgesetzt werden kann, ohne dass die Stadt in finanzielle Schieflage gerät“.