Essen: Kupferdrehs Mitte soll Fußgängerzone bekommen

Essen-Kupferdreh. Nach rund 30 Jahren soll die Sanierung in Essen-Kupferdreh beendet werden. Was noch geplant ist und welche Verkehrseinschränkungen anstehen.

Wer in Kupferdrehs Mitte mit dem Auto, Bus oder Rad unterwegs ist, für den stehen in Kürze einige Umwege an. Im zweiten Quartal soll nun die Baumaßnahme für den zweiten Bauabschnitt am Bahnhof Kupferdreh starten. Diese soll voraussichtlich 24 Monate dauern und so mache Einschränkungen wie Absperrungen mit sich bringen.

Vorgesehen ist es laut Stadt, den Marktplatz zu erweitern, die Hofstraße zur Fußgängerzone zu machen, einen neuen Platzbereich zwischen Marktplatz und Deilbach zu schaffen sowie den Parkplatz auszubauen. Auch ein neuer, etwa 100 Meter langer Regenwasserkanal müsse verlegt werden. All diese Arbeiten stehen an, wenn die Offenlegung des Deilbachs abgeschlossen sein wird. So wird es weitere Baustellen in dem Stadtteil geben, in dem die große Sanierung nun seit drei Jahrzehnten nach und nach erfolgt, die nicht zuletzt Ortshistoriker Johann Rainer Busch auch fotografisch festgehalten und in einem jüngst veröffentlichten Buch dokumentiert hat.

Um nun auf die aktuellen Folgen für den Verkehr zu schauen, habe es bereits Absprachen aller Beteiligten der Behörden wie dem Amt für Straßen und Verkehr, der Ruhrbahn und der Feuerwehr gegeben, teilt die Stadt mit. So soll nun die geplante Baumaßnahme in insgesamt vier Bauabschnitten, auf dem Parkplatz, der Freianlage, der Bahn- sowie Hofstraße, erfolgen. Dabei werde versucht, den Verkehr so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.

Zunächst wird der Parkplatz in Essen-Kupferdreh in zwei Abschnitten umgebaut

In einem ersten Schritt soll der Parkplatz (P+R-Süd) halbseitig abgesperrt werden, um den neu geplanten Regenwasserkanal zu verlegen. In einem Teilbereich dort müsse wiederum abschnittsweise gearbeitet werden, damit die Geschäfte erreichbar bleiben. Im Anschluss an die Tiefbauarbeiten wird laut Stadt der östliche Teil des Parkplatzes fertiggestellt und die neue Zufahrt an die Bahnstraße angeschlossen. Während dieser Bauphase wird der Anliegerverkehr des Parkplatzes über die westliche Seite geführt, der Weg führt über die vorhandene Zufahrt.

Anschließend wird die andere Seite des Parkplatzes gesperrt und umgebaut. Der Anliegerverkehr rollt dann über die neue Zufahrt und den fertig hergestellten östlichen Teil des Parkplatzes, so der Plan. Alles Weitere bleibt beim Alten. Der Marktplatz soll von der Bahnstraße und Hofstraße aus erreichbar bleiben, alle Buslinien sollen weiterhin nach Fahrplan fahren können.

Zeitgleich soll der nächste Bauabschnitt starten. Hierfür wird ein Bauzaun um den westlichen Teil der Freianlage und den umzubauenden Bereich auf der anderen Seite des Deilbachs aufgestellt. Fußgänger und Radfahrer werden über die Prinz-Friederich-Straße umgeleitet. In der folgenden Phase wird der restliche Teil der Freianlage bis zur Bahnstraße abgesperrt und umgestaltet. Dieses Vorhaben tangiert den Verkehr nicht.

Für den Umbau der Hofstraße müssen Parkplätze in Essen-Kupferdreh gesperrt werden

Anders beim Umbau der Hofstraße, die den Abschnitt zwischen Colsmanstraße und Bahnstraße betrifft: Während der ersten Phase werden die Parkplätze am Marktplatz gesperrt und der Anliegerverkehr kann von der Colsmanstraße zur Bahnstraße fahren, während Arbeiten an der westlichen Seite stattfinden. Der Parkplatz am Edeka-Markt wird von der Bahnstraße aus geöffnet und die Zufahrt der Hofstraße geschlossen. Das Baufeld soll mit Schranken gesichert werden.

In einem zweiten Teil der Arbeiten an der Hofstraße wird die östliche Seite gesperrt und umgebaut. Der Anliegerverkehr kann laut Stadt weiterhin von der Colsmanstraße in die Bahnstraße fahren. Auch der Marktplatz soll von der Bahnstraße aus erreichbar bleiben, die Busse fahren dann weiterhin nach Fahrplan.

Von der Kupferdreher Straße geht es über die Hofstraße zum Kupferdreher Markt, noch fahren Autos hier uneingeschränkt. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Nach dem Abschluss der Arbeiten in der Hofstraße sollen Arbeiten rund um die Bahnstraße in Angriff genommen werden. Dazu muss ein Teil der Bahnstraße gesperrt werden, zunächst betrifft das den Abschnitt zwischen Hofstraße und der Zufahrt zum neuen Parkplatz. Die Hofstraße wird zur Sackgasse. Zuerst werden die Gehwege und anschließend die Straße ausgebaut. „Die Anlieger können währenddessen von der Kupferdreher Straße in die Bahnstraße fahren“, versichert die Stadt. Den Verkehr in dem Kreuzungsbereich Bahnstraße / Kupferdreher Straße soll eine mobile Anlage regeln.

Die Bauzeit beträgt laut Stadt Essen insgesamt etwa 24 Monate

Für den weiteren Bauabschnitt müssen schließlich die Buslinien 153, 177 und 180 umgeleitet werden. In der letzten Phase wird dann der Abschnitt zwischen dem Bauende und der Zufahrt zu dem neu hergestellten Parkplatz gesperrt sein. Der südliche Teil der Bahnstraße wird zur Sackgasse. Erneut wird die mobile Ersatzanlage im Kreuzungsbereich der Kupferdreher Straße den Verkehr regeln.

Die Anlieger werden den Parkplatz und die restliche Bahnstraße erreichen können. Die Hofstraße bleibt, wie in der Phase zuvor, eine Sackgasse. Da die Restbreite der Bahnstraße für einen Begegnungsverkehr nicht ausreichen werde, werde auch hier eine temporäre Ampel aufgestellt werden. Die Anwohner sollen noch vor Baubeginn über die geplanten Arbeiten informiert werden.

