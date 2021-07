Hier sind alle Bilder der Europareise auf 150 Quadratmetern

Mara Henni Klimek (hinten links), Carola Bühn und Uwe Loch vom Medienkombinat Essen haben in wenigen Wochen für die Essener Wohnbau zwei Wohnungen in Essen-Frohnhausen in europäische Reiseziele verwandelt.

Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services