Essen: Kultkneipe Bahnhof Süd lädt zur virtuellen Bierprobe

Essen-Südviertel. Die Essener Kultkneipe Bahnhof Süd wird zum Schauplatz für ein Online-Biertasting. Namhafte Brauereien der Region sind mit an Bord.

Wenn ein Lokal den Namen Kultkneipe verdient hat, dann der Bahnhof Süd. Nachdem er lange Zeit geschlossen war, haben ihm die Gastronomen Sebastian Knepper und Thorsten Kulmann nach Umbau und mit neuem Konzept wieder Leben eingehaucht – und das mitten im Lockdown. Nun wird die Kneipe zum Schauplatz einer besonderen Aktion: Online-Biertasting ist angesagt.

Mit virtuellem Format bereits in zwei Städten großen Zuspruch erlebt

Am Freitag 27. März, ab 20.15 Uhr ist es soweit. Zuschauer können auf Youtube im Bahnhof Süd die Präsentation von acht Bieren regionaler Brauereien mitverfolgen. „Sie sind natürlich auch eingeladen, sich ein Probepaket für die heimische Wohnstube zu bestellen und selbst die Sorten zu probieren“, sagt Markus Quadt. Er ist Chef der Alten Posthalterei in Lingen, die mit einer Vielzahl von Sorten an Gerstensaft aufwartet, und die in Hamburg und Münster im Schulterschluss mit dort ansässigen Brauereien bereits virtuelles Biertasting auf die Beine gestellt hat. „Das war beide Male einen Riesenerfolg mit einer großen Zahl an Teilnehmern.“ Da habe es sich angeboten, nun auch in die Ruhrmetropole zu kommen. Mit seinem Kollegen Rafael Kurella wird er an dem Abend durchs Programm führen. Unabhängig vom Ort komme es im Lockdown darauf an, Präsenz mit attraktiven Angeboten zu zeigen.

Dass nun die dritte Auflage an einem bewährten Gastro-Standort folgen soll, hängt mit den Kontakten zu Sebastian Knepper und Thorsten Kulmann zusammen. In der Branche kenne man sich halt, sagt Quadt und die Wirte bestätigen, dass sie von der Idee auch absolut angetan sind.

Gäste sollen auf unterhaltsame Weise Informationen über das Ruhrgebiet bekommen

Wenn Quadt und Kurella das Tasting starten, wollen sie die Gäste mit auf eine virtuelle Reise durch das Revier nehmen. Mehrere Videoclips spielen sie ein, um bekannte und beliebte Orte und Plätze aus der Region vorzustellen. Natürlich gehen sie dabei auch auf die Braustätten ein, die per Liveschaltung mit im Boot sein sollen. Bei den Brauereien handelt es sich um Stauder, Fiege, Hövels, Bergmann, Kaiser sowie Brauwerk Schacht 8. Mit dabei ist natürlich auch die Craft Beer Brauerei Mücke und damit das Bier, das im Bahnhof Süd durch die Zapfhähne fließt. Der Gastgeber steuert gleich zwei Sorten seines Holy Craft Beeres zur Probe bei.

„Wir möchten allen Gästen einen unterhaltsamen Abend bieten und wollen eine entsprechende Atmosphäre in die heimischen Wohnstuben tragen“, unterstreicht Quadt. Die Bierpakete können im Internet bestellt werden. Auf der Seite shop.posthalterei-lingen.de ist das passende Formular eingestellt, Preis: 24,90 Euro (inkl. Versand)