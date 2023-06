Essen: Kult-Reporter Werner Hansch spricht über seine Sucht

Essen. Als strahlenden Fußball-Moderator kannte ihn jeder, als abhängigen Zocker nicht: Sportjournalist Werner Hansch über seine überwundene Sucht.

Der populäre frühere Sport-Moderator Werner Hansch liest am Freitag, 23. Juni, aus seinem Buch „Einmal Hölle und zurück! – Meine Glücksspielsucht“.

Hansch war ab den Achtziger Jahren bis in die Nuller-Jahre einer der populärsten Sportreporter Deutschlands, arbeitete unter anderem für den WDR, das ARD-Fernsehen, den Sender Sat 1.

Weiterer Vortrag: Was Glücksspiel mit Game Design verbindet

Hansch verfiel jedoch massiv der Glücksspielsucht. Darüber hat er zuletzt ein Buch geschrieben. In der Hochschule der Bildenden Künste (HBK, Prinz-Friedrich-Straße 28A) in Essen-Kupferdreh liest er am Freitag, 23. Juni, 15.30, Eintritt frei. Eingeleitet wird die Veranstaltung durch einen Vortrag, der sich mit dem Studiengang „Game Art and Design“, Glücksspielsucht und Mechanismen von Videospielen auseinandersetzt.

Anmeldung erforderlich per E-Mail an sekretariat@hbk-essen.de.

