Die Polizei Essen hat am Bahnhof Kupferdreh einen mutmaßlichen Autoknacker stellen können.

Kriminalität Essen: Krimineller zertrümmert Autoscheiben in Kupferdreh

Essen. Ein Autoknacker hat Fahrzeuge am S-Bahnhof demoliert, um sie nach Beute zu durchsuchen. Die Polizei fasste den Mann noch am Tatort.

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei einen Autoknacker in Essen-Kupferdreh festnehmen. Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte der Mann Samstagnacht mehrere Wagen auf einem Parkplatz am S-Bahnhof aufgebrochen.

Gegen 3:45 Uhr beobachteten Augenzeugen, einen Mann, der über das Gelände schlich. Plötzlich war ein lautes Klirren zu hören. Der Täter hatte eine Scheibe zerschlagen, um das Auto auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlen zu können. Anschließend ging er zum nächsten Fahrzeug und zertrümmerte eine weitere Scheibe. Bevor der Mann sich an einem dritten Auto zu schaffen machte, konnten ihn alarmierte Polizisten überwältigen. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht.

Der Mann konnte sich nicht ausweisen, war der deutschen Sprache nicht mächtig und machte keine Angaben zu seiner Person. Deshalb wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland eingeleitet. Die Klärung seiner Identität ist Teil der Ermittlungen, so die Polizei Essen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen