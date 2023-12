In der Nacht zu Donnerstag hat es in Essen-Kray gebrannt. Die Feuerwehr war mehr als eineinhalb Stunden im Einsatz.

Feuer Essen-Kray: Nächtlicher Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Essen. In der Nacht zu Donnerstag ist es in Essen-Kray zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war mit Lösch- und Sonderfahrzeugen im Einsatz.

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ist es zu einem Kellerbrand in Essen-Kray gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 0.30 Uhr alarmiert und eilte mit einem Löschzug und Sonderfahrzeugen zum gemeldeten Einsatzort. Bei Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge am Korthover Weg trafen die Feuerwehrleute auf eine Rauchentwicklung innerhalb des Kellers und im Treppenhaus. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon alle Mieter des betroffenen Hauses ins Freie retten können.

Ein Trupp unter Atemschutz begab sich zur Brandbekämpfung ins Innere, wo ein brennender Schrank als Brandursache ausgemacht wurde. Nach Löschung des Feuers wurde das Gebäude noch maschinell gelüftet. Nach über eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Es waren ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kray, ein Rettungswagen und Sonderfahrzeuge im Einsatz.

