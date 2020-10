Essen: Kosten für die Sanierung der Dilldorfschule steigen

Stadt Essen prüfte fünf Alternativstandorte

Bevor die Entscheidung auf die Dilldorfschule fiel, hat die Stadt auch andere Standorte geprüft. Insgesamt gab es fünf Alternativen. Eine Option war zudem ein Erweiterungsbau an einer der Kupferdreher Schulstandorte.

Das scheiterte an folgenden Gründen. An der Hinsbeckschule (Schwermannstraße) hätte ein Bunker die Kosten gesteigert.

Flöze waren es an der Josefschule (Byfanger Straße), die die Arbeiten erschwert hätten

Das Ergebnis lautete dann, dass alle Alternativstandorte „wegen bestehenden Planungsrechts oder des weitaus größeren Realisierungs-, Kosten- und Zeitaufwands“ nicht zur Verfügung stünden.

Darunter war auch das Grundstück An den Friedhöfen (südl. der Hausnummer 72), dort ist ein Wald. Und der Blick in den Bebauungsplan ergab, dass an der Stelle eine öffentliche Grünanlage vorgesehen ist.