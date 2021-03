Das Museum Folkwang ist am 13. März Schauplatz eines Gedenkkonzertes, das an die Erdbebenkatastrophe von Fukushima erinnert.

Gedenken Essen: Konzert erinnert an die Katastrophe von Fukushima

Essen. Zehn Jahre nach dem Erdbebenunglück von Fukushima erinnert Essen nicht nur an die Opfer. Gedenkkonzert soll für noch mehr Zusammenarbeit werben.

Die Stadt Essen erinnert am Samstag, 13. März, von 12 bis 14 Uhr mit einem Gedenkkonzert an den 10. Jahrestag der Erdbebenkatastrophe von Fukushima. Unter dem Titel „Frühling in Fukushima“ spielt das Ensemble Ars Musica Werke von deutschen und japanischen Komponisten. Das Konzert wird als Live-Stream aus dem Gartensaal des Museum Folkwang übertragen. Interessierte können es kostenfrei über den EWG-YouTube-Kanal hören und sehen.

Organisiert wird der Auftritt von der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG). Schon seit 2017 pflegt man seitens der Stadt Essen einen engen Austausch mit der Stadt Koriyama (Präfektur Fukushima). Dabei stehen vor allem wirtschaftliche und bildungsfördernde Maßnahmen im Vordergrund. Das Land NRW ist bereits seit 2012 im Austausch mit der Präfektur Fukushima und seit 2014 besteht eine offizielle Kooperation.

Das Konzert soll das Publikum in Deutschland und Japan erreichen

Mit dem Live-Stream aus dem Museum Folkwang hofft man, sowohl das deutsche wie auch das japanische Publikum zu erreichen. Auch von offizieller Seite wird das Konzert breit unterstützt. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, Masao Uchibori (Gouverneur der Präfektur Fukushima), Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, Masato Shinagawa (Bürgermeister der Stadt Koriyama) und Kiminori Iwama (Generalkonsul, Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf) werden ihre Grußworte als Videobotschaften übermitteln.

Mit dem Gedenkkonzert wollen die Stadt Essen und alle Partner nicht nur an die Katastrophe vor zehn Jahren erinnern. Die Veranstaltung solle auch dazu beitragen, dass die Regionen in Zukunft noch partnerschaftlicher zusammenarbeiten, heißt es seitens der Veranstalter. Auch zehn Jahre nach der Katastrophe sei der Wiederaufbau der Region Fukushima nicht abgeschlossen.

Werke japanischer Komponisten stehen im Mittelpunkt

Andre Boschem (Geschäftsführer EWG) wird in einem Videobeitrag die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Essen und Koriyama beschreiben. Folkwang-Chef Peter Gorschlüter stellt das Museum vor und weist auf geplante Kooperationen mit japanischen Partnern hin.

Die musikalische Bandbreite des Gedenkkonzerts reicht von Bach bis Händel und Puccini, wobei Stücke japanischer Komponisten wie Yoshinao Nakata und Kozaburo Hirai eine zentrale Rolle einnehmen.

