Essen: Komplettes Pfarrteam einer Gemeinde ausgewechselt

Essen-Borbeck. Ein neues Pfarrtrio hat seinen Dienst in der Essener Gemeinde Borbeck-Vogelheim angetreten. Eine feste Zuordnung zu Pfarrbezirken fällt weg.

Im Laufe eines Jahres wurde das komplette Pfarrteam der Evangelischen Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim – Brigitte Schneller, Günther Kern-Kremp, Christoph Ecker, zuletzt auch Ulrike Schreiner-Menzemer und Bernhard Menzemer – in den Ruhestand verabschiedet. Am 1. Februar hat ein Pfarrtrio seinen Dienst in der Gemeinde aufgenommen.

Wechsel der Essener Kirchengemeinde sorgfältig geplant

„Wenn beim Fußball ein ganzes Trainerteam ausgetauscht wird, ist vorher meistens etwas echt schiefgelaufen“, erklären die drei Neuen – Maren Wissemann, Michael Banken und Kai Pleuser – augenzwinkernd. Der Wechsel in der Kirchengemeinde sei jedoch jedoch „sorgfältig und von langer Hand“ geplant gewesen. Wichtig ist allen: „Bei uns gibt nicht ein Cheftrainer die Richtung vor, sondern wir legen gemeinsam fest, wie wir es machen wollen: gemeinsam im Pfarrteam, gemeinsam mit dem Presbyterium, gut beraten durch die vielen Experten in unserer Gemeinde und mit einem aufmerksamen Ohr bei den Gemeindemitgliedern.“

Um den Zusammenhalt in der Gemeinde zu fördern, wird es die feste Zuordnung zu Pfarrbezirken und Gottesdienststätten nicht mehr in der bisherigen Form geben, sondern vor allem inhaltliche Schwerpunkte: So werden Maren Wissemann und Michael Banken sich zum Beispiel der Konfirmandenarbeit widmen, während Kai Pleuser die Weiterentwicklung und Koordination der Seelsorge im Auge behält. Sofern der Corona-Lockdown bis dahin beendet ist, soll die offizielle Einführung des Teams am 2. Mai mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel in der Borbecker Dubois-Arena gefeiert werden.

Maren Wissemann wurde in Wuppertal geboren und kommt aus der Kirchengemeinde Marienberghausen im Oberbergischen Kreis nach Essen. Seit 2006 ist sie Pfarrerin, hat zwischenzeitlich zehn Jahre lang in Berlin als Schulseelsorgerin und an der Universität gearbeitet. Wissemann ist die Lebensgefährtin von Pfarrer Kai Pleuser: „Am Pfarrberuf mag ich am meisten, dass der Kern unserer Arbeit Begegnung und Beziehung ist“, sagt die Theologin.

Michael Banken stammt aus Mülheim an der Ruhr, hat nach dem Abitur und Zivildienst eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und anschließend Theologie studiert. 1992 wurde er zum Pfarrer ordiniert und hat in den vergangenen 30 Jahren in der Nachbargemeinde Bedingrade-Schönebeck gearbeitet. „Ich finde es gut, den Gedanken an Gott und seine Liebe zu dieser Welt unter die Leute zu bringen, gemeinsam zu feiern und zu leben“, sagt er über seinen Beruf.

Nähe zu den Menschen ist Pfarrer Kai Pleuser wichtig

Kai Pleuser wechselt aus Bonn nach Essen. Aufgewachsen ist er in Hannover. Pfarrer ist er seit 2018; vorher war er in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Spendenmarketing tätig. „Am Pfarrberuf mag ich am meisten, dass ich nahe bei den Menschen bin und mitbekomme, was sie bewegt“, erklärt der Theologe.