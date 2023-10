Die so genannte „Rote Schule“ im Essener Stadtteil Schönebeck. Rund 200 Kinder müssen ab sofort in einem Pfarrzentrum unterrichtet werden, weil der Schulhof nicht mehr betreten werden darf.

Schule Essen: Komplette Grundschule zieht kurzfristig in Kirche um

Essen. 200 Kinder der Eichendorff-Grundschule im Essener Stadtteil Schönebeck werden ab sofort in einem Pfarrzentrum unterrichtet.

Das gab es noch nie in Essen: Eine komplette Grundschule muss bis auf weiteres in den Räumen einer Kirchengemeinde unterrichtet werden. Der kurzfristig anberaumte Umzug wurde nötig, weil der Schulhof nicht betreten werden darf.

Betroffen ist einer von zwei Standorten der Eichendorff-Grundschule im Stadtteil Schönebeck. Der Schulhof der so genannten „Roten Schule“ an der Heißener Straße 49 ist seit Jahren mit Schlaglöchern übersät – die Bauarbeiten, die den Schulhof wiederherstellen sollten, wurden – anders als geplant – zum Ende der Herbstferien nicht fertig.

Am letzten Tag der Herbstferien wurden die Eltern informiert

Am vergangenen Freitag (13. Oktober), dem letzten Tag der Herbstferien, wurden Schule und Eltern von der Stadt informiert – und ein Umzug angekündigt: Am Montag (16. Oktober) ging es kurzfristig ins Pfarr- und Jugendheim der St. Antonius-Abbas-Gemeinde an der Schönebecker Straße.

Die Beteiligten gehen derzeit davon aus, dass die Bauarbeiten bis Ende Oktober stattfinden, jedoch „können in der jetzigen Phase der Bauausführung leider immer noch unvorhersehbare Störungen auftreten, die eventuell Einfluss auf die Terminplanung haben“, heißt es in einem Schreiben der Stadt an die Schule.

Im Pfarr- und Jugendzentrum dieser Kirche - St. Antonius Abbas – findet jetzt Unterricht statt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Vorsorglich habe man sichergestellt, dass die Räume der Gemeinde auch über Ende Oktober hinaus zur Verfügung stehen.

Pastor: „Im Frieden geht alles“

„Unser Gemeindeleben wird dadurch nicht beeinträchtigt“, sagt Pastor Benno Brengelmann gegenüber unserer Redaktion am Mittwoch Morgen. „Natürlich wird es für viele Gruppen, die sich im Pfarr- und Jugendzentrum treffen, Einschränkungen geben, aber im Frieden geht alles.“ Die Mehrheit der Aktivitäten finde ohnehin nachmittags statt.

