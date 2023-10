Essen kokelt: Feuerwehr Essen rettet zwei Katzen aus Wohnung

Ein Kochtopfbrand war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Ellernplatz in Essen-Altenessen.

Essen. Ein Kochtopfbrand hat am Ellernplatz für Alarm gesorgt. Die Feuerwehr brachte zwei Katzen aus einer Wohnung ins Freie. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Essen hat am Donnerstagvormittag zwei Katzen aus einer Wohnung am Ellernplatz in Altenessen gerettet.

Wie Behördensprecher Christian Schmücker erklärte, sei in einer Küche des Mehrfamilienhauses Essen in einem Kochtopf angebrannt.

Der Einsatz zweier Löschzüge inklusive einer Durchlüftung der Wohnung war zügig beendet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (j.m.)

