Essen: Klinge an den Hals gehalten - Jugendliche gefasst

Essen. Drei Jugendliche sollen drei jüngere Opfer im Essener Hauptbahnhof attackiert haben. Polizei drohte bei Festnahme Einsatz einer Dienstwaffe an.

Nach einer Bedrohung mit einem Messer und körperlicher Gewalt gegen eine Gruppe Jugendlicher im Essener Hauptbahnhof hat die Bundespolizei drei mutmaßliche Täter stellen können. Bei der Festnahme der Verdächtigen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren warnten Beamte, von ihrer Dienstwaffe Gebrauch zu machen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatten Passanten am Dienstagabend Alarm geschlagen, als sie die Auseinandersetzung beobachteten. Drei Kinder und Jugendliche im Alter von 12, 14 und 15 Jahren gaben gegenüber den Beamten an, dass ein Trio fast Gleichaltriger sie in einem Schnellrestaurant nach Geld gefragt habe.

Als sie verneinten, seien sie verfolgt worden. Am Bahnsteig habe der 16-Jährige aus der Gruppe ein Taschenmesser aus seiner Hosentasche gezogen und die Klinge an den Hals des 14-Jährigen gehalten. Der 17-Jährige habe den Jungen dann zu Boden gestoßen. Ein unbekannter Vierter habe ihm ins Gesicht geschlagen, während der 15-Jährige die brutale Attacke mit seinem Smartphone gefilmt habe. Danach flüchteten die Angreifer durch den Osttunnel.

Einer der Verdächtigen könne sich illegal in Deutschland aufhalten

Die Beamten leiteten unverzüglich eine Nahbereichsfahndung ein. Gleichzeitig werteten weitere Polizisten Videos der Kameraüberwachung aus. Drei der Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später durch Androhung der Schusswaffe vor einem Hauseingang gestellt und gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei Essen zur Bundespolizeiwache gebracht werden.

Die ukrainischen Geschädigten aus Essen (14, 15) und Datteln (12) identifizierten die drei Beschuldigten. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Polizisten zwei Taschenmesser bei dem 16-jährigen Iraker. Der 15-Jährige aus Syrien hatte ein Küchenmesser bei sich, soll es aber nicht eingesetzt haben. Bei dem 17-jährigen Mazedonier besteht der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält, so die Bundespolizei.

Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten holte die Mutter des 16-Jährigen ihren Sohn auf der Wache ab, die anderen beiden traten ihren Heimweg selbstständig an. Gegen die Jugendlichen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und gemeinschaftlicher Körperverletzung.

