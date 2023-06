Essen: Kleinkind stürzt aus Fenster im 2. Stockwerk

Ein Kleinkind ist am Montagnachmittag (5.6.) bei einem Fenstersturz schwer verletzt worden. Es wird im Krankenhaus behandelt.

Essen. Beim Sturz aus einem Fenster ist ein eineinhalbjähriges Mädchen in Kray schwer verletzt worden. Laut Polizei bestehe aber keine Lebensgefahr.

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Montagnachmittag (5. Juni) gegen 16.30 Uhr im Essener Stadtteil Kray: Ein eineinhalbjähriges Mädchen stürzte aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Krayer Straße auf den Bürgersteig. Das Kleinkind fiel offensichtlich aus dem geöffneten Fenster, einen Balkon gibt es dort nicht.

Rettungswagen und Polizei rückten an; das kleine Kind wurde unverzüglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie eine Polizeibeamtin aus der Leitstelle am frühen Abend mitteilt, erlitt die Eineinhalbjährige bei dem Aufprall auf den Asphalt schwerste Verletzungen. „Sie muss stationär behandelt werden. Es besteht aber keine Lebensgefahr“, so die Polizistin.

Auf dem Bürgersteig lag noch der Schnuller

Bisher gibt es offenbar keine Hinweise für eine Gewalttat. „Wir gehen von einem Unfallgeschehen aus“, erklärte Polizeisprecher Pascal Pettinato am Dienstagmorgen. Das Jugendamt werde unterrichtet.

Ein Beobachter vermutet, dass das Kleinkind sich in seinem Kletterdrang am Fensterbrett hochgezogen habe, und dann das Gleichgewicht verloren habe. In der Vergangenheit habe es ähnliche Unfälle im Stadtteil gegeben. Von dem kleinen Mädchen blieb auf dem Bürgersteig ein Schnuller zurück.

