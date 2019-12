Essen: Kleinkind lotste betrunkenen Autofahrer in Parklücke

Beim Einsatz in Altenessen forderte die Streifenwagenbesatzung Verstärkung an.

Essen. Ein betrunkener Fahrer lässt sich in Altenessen von einem Kind in einen Parklücke lotsen. Als die Polizei ihn kontrolliert, wird er aggressiv.

Dieses kuriose Parkmanöver hat für einen angetrunkenen Autofahrer (36) schlimme Folgen. Weil er sich in Altenessen von einem Kind in eine Parklücke einweisen ließ, stellte die Polizei seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nicht nur wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, der Mann leistete auch noch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Vorfall passierte nach Polizeiangaben am vergangenen Freitag (20. Dezember) um 14.30 Uhr auf der Heßler-/Karlstraße in Altenessen. Eine aufmerksame Zeugin (37) alarmierte die Polizei, als ihr ein Autofahrer mit einer sehr unsicheren Fahrweise auffiel und ein Kind diesen auch noch in eine Parklücke lotste.

Mehrere Minuten habe das bizarre Rangiermanöver gedauert, bei dem ein 36-jähriger Autofahrer mit Hilfe des kleines Kindes versuchte, seinen VW Passat in die Lücke zu fahren – und dennoch erfolglos blieb. Die Zeugin informierte daraufhin die Einsatzleitstelle, die eine Streifenbesatzung rausschickte.

Den Polizeibeamten schlug starker Alkoholgeruch entgegen

Der Autofahrer und ein Junge hätten sich auf dem Gehweg in Nähe zum mittlerweile geparkten VW Passat befunden. Beim Ansprechen schlug den Beamten bereits starker Atemalkoholgeruch entgegen. Nachdem auf Weisung keine Personaldokumente ausgehändigt wurden, durchsuchten die eingesetzten Beamten den 36-Jährigen. Der Mann jedoch wehrte sich gegen die Maßnahme, spuckte in Richtung der Beamten und versuchte um sich zu schlagen und zu treten.

Schnellstmöglich brachten die Polizisten den beschwipsten Autofahrer unter Kontrolle. Ein Beamter verletzte sich bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht. Plötzlich kehrte das Kind mit einer schreienden und aggressiv gestikulierenden Frau zurück, die vermutlich dem Mann solidarisch beistehen wollte.

Die Lage beruhigte sich schlagartig, als die Streifenbesatzung Verstärkung anforderte

Die Polizei wies die Unbekannte an, sich nicht weiter zu nähern, woraufhin diese sich in die Karlstraße zurückzog und mit mehreren Erwachsenen erneut auftauchte. Die Streifenbesatzung forderte weitere Verstärkungskräfte an, mit denen die Situation sich schlagartig beruhigte.

Der 36-Jährige wurde zur Polizeidienststelle zwecks Blutprobenentnahme gebracht. Sein Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Ermittlungen wegen dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt sowie wegen dem Leisten von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sind bereits eingeleitet.