Für das alte Atelierhaus und das gesamte Areal am Äbtissinsteig in Essen-Steele gibt es jetzt eine Lösung: Auf dem Gelände soll eine Kita gebaut, das alte Gebäude für Wohnungen genutzt werden.

Stadtentwicklung Essen: Kita soll am alten Atelierhaus in Steele entstehen

Essen-Steele. Die Stadt hat nach langer Suche einen Käufer für das Gelände der alten Pestalozzi-Schule in Steele gefunden. Kita-Bau soll im Frühjahr starten.

Nach langer Suche hat die Stadt einen Käufer für das Gelände der alten Pestalozzi-Schule am Äbtissinsteig in Essen-Steele gefunden. Die Terra Projektentwicklung GmbH aus Köln-Frechen hat sich den rund 2600 Quadratmeter großen Standort des alten Atelierhauses samt Immobilie gesichert. Der Bauantrag wird aktuell von der Stadt geprüft.

Der Käufer hat sich auf Kita- und Wohnbau spezialisiert, war in den letzten Jahren auch schon in Essen aktiv. So bei der Kita Zollverein und Hagenbeck 1 und 2. Von daher passt er exakt in der Anforderungsprofil der Stadt, die zuletzt auf dem Grundstück im Steeler Innenbereich Projekte mit Wohnen und Kita favorisiert hatte.

Zahlreiche Konzepte für das Atelierhaus in Essen-Steele sind gescheitert

Mit dem Verkauf endet eine Jahre lange städteplanerische Odyssee, die von zahlreichen gescheiterten Konzepten, Absagen diverser Investoren und bürgerlichem Engagement zum Erhalt der früheren Pestalozzi-Schule begleitet wurde.

Ursprünglich war sozialer Wohnungsbau geplant Den Bedarf an Kindergartenplätzen belegten Wartelisten im U-3-Bereich, auch wenn der mit 41,5 Prozent leicht über dem Minimum von 40 Prozent liege. Ursprünglich plante die Stadt, das Gelände für sozialen Wohnungsbau zu nutzen. Die Idee, in Steele eine Kita zu errichten, kam erst später auf und wird nun im neuen Projekt umgesetzt.

Los ging es im Grunde schon im Jahr 2015, als die letzte Mieterin Doris Schöttler-Boll, Folkwang-Absolventin und frühere Beuys-Schülerin, verstarb. Unter ihrer Regie hatte sich das Atelierhaus zu einem Künstlertreff und soziokulturellem Zentrum entwickelt. Nach ihrem Tod nutzte zeitweise die Flüchtlingshilfe Steele einen Raum als Sprachschule, schloss diese jedoch im Mai 2019. „Die Flüchtlingslager gab es nicht mehr und die Kontakte zu unserer Klientel brachen nach und nach ab“, erinnert sich Michael Papsburg, der frühere Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Steele.

Schon vor Jahren regte sich Widerstand gegen den Abriss des Gebäudes

Schon zuvor belastete der Unterhalt der Immobilie die Stadtkasse, das Gelände war totes Kapital. Das Areal stand zum Verkauf, wobei die Kommune das Schicksal des Atelierhauses anfangs in die Hände möglicher Investoren legte. Sogar die prognostizierten Abrisskosten in Höhe von 70 000 Euro wurden aus dem damaligen Kaufpreis bereits von der Stadt herausgerechnet, um diesen auf 530 000 Euro zu drücken und das Objekt für Käufer attraktiver zu machen.

Mit einer Lichterkette im Mai 2017 setzten sich Bürger für den Erhalt des alten Atelierhauses ein. Foto: Erwin Wiemer

Doch nach und nach regte sich Widerstand gegen den möglichen Abriss des historischen Gebäudes. Allen voran der Kunstverein Atelierhaus, der sich mit einer Bürgerversammlung und zwei Lichterketten vor Ort für den Erhalt des Gebäudes einsetzte. Aktionen, die auch in den politischen Parteien und Gremien ihre Wirkung nicht verfehlten.

So forderte beispielsweise Bezirksvertreter Jürgen Zierus (Die Linke) bereits Anfang 2017, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Auch die Grünen im Rat sprachen sich für den Erhalt des „stadtbildprägenden“ Hauses aus. Ratsfrau Hiltrud Schmutzler-Jäger präferierte damals ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt als mögliche Nutzungsvariante.

Ein Dringlichkeitsantrag von CDU und SPD im Rat sorgte Ende 2018 schließlich dafür, dass das Haus nicht abgerissen werden durfte und fortan fester Bestandteil künftiger Nutzungskonzepte sein sollte. Die laufende Ausschreibung wurde gestoppt, den bisherigen Bietern abgesagt. „Ich kann nicht sagen, welche Rolle genau unser Engagement bei dieser Entscheidung spielte“, sagt Erwin Wiemer. Der Fotograf und Video-Künstler ist zweiter Vorsitzender des Kunstvereins. „Fakt ist, dass das Atelierhaus dadurch plötzlich in aller Munde war.“ Eine Kita im Atelierhaus kann er sich sehr gut vorstellen, schon wegen des Gartens auf dem Gelände.

Der Investor hat sich gegen drei weitere Bewerber durchgesetzt

Die Terra Projektentwicklung GmbH setzte sich mit ihrem Konzept gegen drei weitere Mitbewerber durch. „Das Bestandsgebäude bleibt komplett erhalten, wird aber durch einen Anbau ergänzt“, erklärt Terra-Geschäftsführer Thomas Winkelmann. Die Höhe des Neubaus richtet sich dabei nach dem Bestand, besitzt jedoch ein Flachdach. Das Konzept sieht eine Kita auf insgesamt 715 Quadratmetern vor, wobei sich im Keller des Atelierhauses Räume wie Küche, Mehrzweckraum und Lager der Kita befinden.

Betreut werden die insgesamt vier Kinder-Gruppen im Neubau, der mit einem Durchgang an das bestehende Gebäude angeschlossen wird. Zum Konzept gehören auch drei Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 283 Quadratmetern. „Diese Wohnungen befinden sich allesamt im Bestandsgebäude“, erklärt Thomas Winkelmann. „Zum einen im Erdgeschoss und auch im Dachgeschoss des alten Hauses.“

Nach dem Tod der Künstlerin Doris Schöttler-Boll war die Zukunft des alten Atelierhauses lange ungewiss. Foto: Knut Vahlensieck / FUNKE Foto Services

Die Hoffnung des Kunstvereins, es könnte dort auch einen Treffpunkt für die Künstler geben, muss der Terra-Geschäftsführer allerdings enttäuschen: „Dies ist in unserem Konzept nicht vorgesehen.“ Die Kita werde künftig von einem freien Anbieter betrieben, so Thomas Winkelmann weiter.

Awo war an der Nutzung interessiert

Dabei handelt es sich jedoch nicht um die Arbeiterwohlfahrt, die zuletzt immer wieder im Zusammenhang mit der weiteren Nutzung des Atelierhauses genannt wurde. Awo-Geschäftsführer Oliver Kern: „Natürlich haben wir immer ein Auge auf die Liste des Jugendamts, in der künftige Kita-Projekte geführt sind. Man habe auch sein Interesse bekundet, „doch die Entscheidung liegt natürlich allein beim Investor“.

Dennoch macht Kern kein Hehl daraus, dass man den Standort gerne genutzt hätte: „Wir haben nicht ohne Grund zuletzt für das Projekt geworben.“ Der Investor hofft nun auf schnelle Bearbeitung des Bauantrags durch die Stadt und eine zeitnahe Genehmigung. „Wir rechnen noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung“, sagt Thomas Winkelmann. „Die Bauarbeiten sollen dann bereits im Frühjahr nächsten Jahres starten.“

