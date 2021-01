Gottesdienste übertragen zahlreiche Gemeinden in Essen am Wochenende online.

Gottesdienste Essen: Kirchengemeinden bieten Gottesdienste digital an

Essen. Die evangelischen und katholischen Gemeinden in Essen bietet eine Vielzahl an digitalen Gottesdiensten für die Gläubigen an. Ein Überblick.

Aufgrund der Pandemie sind in den allermeisten Kirchengemeinden keine Gottesdienstbesuche möglich. Stattdessen laden Gemeinden am Wochenende 23. und 24. Januar zu Zoom-, Telefon- und Video-Gottesdiensten ein.

Über 20 Angebote des evangelischen Kirchenkreises Essen

Die Veranstalter des evangelischen Kirchenkreises Essen organisieren über 20 Angebote. In der Emmaus-Gemeinde (10.45 Uhr) und den Kirchengemeinden Kettwig (10.30 Uhr), Königssteele (10.30 Uhr), Rüttenscheid (11.00 Uhr) und Rellinghausen (11.00 Uhr) versammeln sich die Gläubigen am Sonntag, 24. Januar, vor den Bildschirmen, um den Gemeindegottesdienst live über die Internet-Plattform Zoom mitzufeiern. Für die Teilnahme sind eine Internetverbindung und ein Computer mit Lautsprecher bzw. ein mobiles Endgerät wie Smartphone oder Tablet erforderlich; eine Kamera ist sinnvoll, damit sich die Gottesdienstbesucher auch gegenseitig sehen können.

Telefon-Gottesdienste werden in den Kirchengemeinden Heidhausen (am Samstag um 17.30 Uhr) und Frohnhausen (am Sonntag um 9.30 Uhr für den Bezirk der Markuskirche, um 10.45 Uhr für den Bezirk der Apostelkirche) gefeiert. Hier entstehen bei der Teilnahme geringe Kosten, die auch für ein normales Festnetz-Telefonat anfallen.

Für die Teilnahme sind Einwahldaten erforderlich

Für die Teilnahme an Zoom- und Telefongottesdiensten werden besondere Einwahldaten benötigt – wie und bei wem sie erhältlich sind, steht auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde. Die Rüttenscheider Gemeinde macht in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Informationen über eine Mail an joerg.herrmann@ekir.de erhältlich sind.

Elf weitere Kirchengemeinden – Altstadt, Bergerhausen,Borbeck-Vogelheim, Burgaltendorf, Haarzopf, Kray, Kupferdreh, Lutherkirchengemeinde Schonnebeck, Überruhr und Werden – veröffentlichen am Sonntag auf ihren jeweiligen Homepages Video-Gottesdienste, die zuvor aufgezeichnet worden sind. Im Weigle-Haus an der Hohenburgstraße beginnt um 10 Uhr ein Hybrid-Gottesdienst – eine begrenzte Zahl von Besuchern feiert den Gottesdienst vor Ort, die übrigen schauen ihn im Internet auf der Homepage der Einrichtung an.

Die übrigen Gemeinden bieten ihren Mitgliedern Leseandachten zum Herunterladen oder „Gottesdienste zum Mitnehmen“ an. Und nicht zuletzt veröffentlicht der Kirchenkreis Essen an jedem Sonntag eine Online-Andacht auf seiner Internetseite kirche-essen.de; dort findet sich auch eine Übersicht mit allen weiteren digitalen Angeboten und den entsprechenden Homepage-Adressen

Katholische Kirche weist auf die Seiten der Gemeinden hin

Thomas Felbecker vom Essener Stadtdekanat bittet die katholischen Gläubigen, sich über die jeweiligen Internetseiten der Pfarreien und Gemeinden über die Angebote zu informieren oder über Aushänge an den Kirchen. Über die Startseite http://stadtkirche-essen.kirche-vor-ort.de können die Nutzer zu den einzelnen Onlineauftritten gelangen. Die zum Bistum Köln gehören Kettwiger Gemeinde ist über https://www.st-peter-und-laurentius.de/ zu erreichen.

