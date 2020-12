Essen: Kirchengemeinde lädt online zur Krippenschau ein

Da eine Krippenschau in der Kirche nicht möglich ist, bietet die Gemeinde St. Ludgerus und Martin jetzt eine Online-Präsentation an.

Essen-Rüttenscheid. Zu den beliebten Traditionen in der Gemeinde St. Ludgerus und Martin in Essen-Rüttenscheid gehört es, dass am vierten Adventssonntag nach dem Gottesdienst Gläubige ihre Krippe vorstellen. Dass die Chancen dazu in diesem Jahr gen Null tendieren, zeichnete sich schon seit einigen Wochen ab. Die Suche nach einer Alternative dauerte in Internet-Zeiten nicht lange, online ließ sich ein Ersatz zaubern.

Gläubige mailten Fotos zu und einen erläuternden Text

So waren die Haushalte aufgerufen, Bilder von ihren Krippen zuzumailen, wenn möglich mit ein paar erläuternden Worten oder auch einem gesprochenem Text. Vanessa Veith, die sich ehrenamtlich in der Gemeinde engagiert, sammelte die Einsendungen und stellte eine Videosequenz zusammen, die sie pünktlich zum 4. Advent auf der Homepage von St. Ludgerus und Martin einstellte.

Einige Krippen sind schon 100 Jahre alt

Wer nun den Film anklickt, bekommt zunächst einmal musikalische Unterhaltung geboten und kann sich dann eine Reihe ganz unterschiedlicher Krippen anschauen. Darunter sind solche, die schon rund 100 Jahre alt sind und folglich einige Feste erlebt haben dürften. Großväter haben sie meist erworben und dann sind sie an die nachfolgenden Generationen weitergegeben worden. Der überwiegende Teil der Krippen ist aus Holz gefertigt, doch in einem Fall handelt es sich um Naturstein.

Menschen erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten

Die Menschen, die sich an der Aktion beteiligt haben, steuerten auch sehr persönliche Geschichten bei. So erzählt eine Familie, dass sie vor einigen Jahren begonnen habe, sich eine neue Krippe zuzulegen, aber manche Figuren wie Ochs, Esel und Hirten nach und nach dazu kaufen wollte. Beim Erwerb der Könige sei man im vergangenen Jahr bei Nummer zwei angelangt. Der dritte sollte in diesem Advent folgen, doch dann kam der Lockdown. Die zwei gekrönten Häupter müssen vorerst unter sich bleiben und die Familie muss mit dem Duo Vorlieb nehmen.

Künstler Franziskus Welmer hat auf Reisen Krippen gesammelt

Eine andere Krippe zeichnet sich durch besonders große Figuren aus, rund 40 Zentimeter messen sie. Im Grunde ist jede Darstellung des Stalls vom Bethlehem eine Besonderheit, ein Unikat. Die Vielfalt kommt in der Sammlung zum Ausdruck, die der Künstler Franziskus Welmer eingesandt hat. Er hat auf Reisen Krippen gesammelt, die heute im Kloster Bardel zu bewundern sind. 20 davon bietet die Online-Schau auf, wobei der Betrachter selbst auf eine Reise mitgenommen wird. Denn die Krippen stammen aus verschiedenen Ländern rund um den Globus. Angesichts der Reisebeschränkungen eine willkommene Abwechslung.