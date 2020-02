Essen. Zwei Kinder und ein Jugendlicher sollen zwei Mädchen und zwei Frauen in Rüttenscheid sexuell belästigt haben. Weitere Opfer sollen sich melden.

Essen: Kindliches Trio nach sexuellen Übergriffen gefasst

Zwei zwölf und 13 Jahre alte Kinder und ein Jugendlicher (14) aus Essen stehen unter dem dringenden Verdacht, mindestens zwei Mädchen und zwei junge Frauen im Erwachsenenalter in der Nähe des Essener Grugaplatzes sexuell belästigt zu haben. Die Polizei sucht weitere mögliche Opfer.

Wie die Behörde am Montag berichtete, soll es am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Norbertstraße/Ecke Alfredstraße zu den Übergriffen gekommen sein. Polizeisprecher Peter Elke sagte, die jungen Täter seien handgreiflich geworden. Es habe „Übergriffe auch mit Körperkontakt“ gegeben. Das jüngste Opfer sei noch keine zwölf Jahre alt. Nähere Angaben machte Elke mit Verweis auf den Schutz der Minderjährigen nicht.

Die Verdächtigen konnten noch in Tatortnähe festgenommen werden

Zwei Mädchen meldeten der Polizei zunächst die sexuellen Übergriffe im Bereich der dortigen U-Bahn. Später erschienen weitere junge Frauen auf der Polizeiwache und berichteten von Belästigungen durch das Trio. Beamte der Polizeiinspektion Süd fahndeten sofort nach den drei Verdächtigen und konnten sie noch in Tatortnähe festsetzen.

Die Personalien der beiden Kinder konnten auf der Wache ermittelt und überprüft werden. Gegen den strafmündigen 14-jährigen Jugendlichen, der nach Angaben der Polizei rumänischer Herkunft ist, wird jetzt strafrechtlich ermittelt, nachdem er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die Kinder und der Beschuldigte wurden später den Eltern übergeben.

Die Essener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise und Meldung von möglichen weiteren Geschädigten unter der Telefonnummer 0201/829-0.