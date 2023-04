Essen: Kinder können bei „Kettino“ Zirkusluft schnuppern

Im vergangenen Jahr hatte das Ensemble Jubiläum: 20 Jahre Kinderzirkus Kettino. Dies wurde auf dem Gelände an der an der Meisenburgstraße mit vielen Kindern und dem Zirkus Antoni kräftig gefeiert.

Essen-Kettwig. Der Kinderzirkus „Kettino“ ist wieder da: Die erste komplette Projektwoche nach der Corona-Pause ist eine Reise durch die Welt. Was geplant ist.

Sommerzeit ist in Kettwig bekanntlich auch die Zeit für magische Momente, denn dann öffnet traditionell der Kinderzirkus „Kettino“ seine Manege.

Die Mitglieder vom Freundeskreis „Kettwig für Kinder“ sind glücklich, in diesem Jahr erstmals wieder nach der coronabedingten Pause eine ganze Zirkus-Projektwoche anbieten zu können. Nachdem im vergangenen Jahr das 20-jährige Bestehen gefeierte wurde, freuen sich alle Beteiligten nun auf das anstehende 21. Abenteuer.

Mit der bewährten Unterstützung der befreundeten Artistenfamilie Tränkler vom Zirkus Antoni können Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in der letzten Woche der Sommerferien waschechte Zirkusluft schnuppern. Wer also schon immer einmal als Clown das Publikum zum Lachen bringen oder als Seiltänzerin der Schwerkraft trotzen wollte, ist hier genau richtig.

Neben den Proben steht die Pflege der Zirkustiere auf dem Programm

Auf die Zirkuskinder warten Tage voller Magie. Neben gemeinsamen Proben und vielen Spielen steht natürlich auch die Pflege der Tiere auf dem Programm – eben alles, was das Zirkusleben zu bieten hat.

Gekrönt wird die Projektwoche erneut durch eine große Gala am Veranstaltungssamstag. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die diesjährige Projektwoche steht unter dem Titel „Eine Reise durch die Welt“. Spielerisch und mit ganz viel guter Laune erleben die jungen Nachwuchsartisten dabei Fantastisches unterm Zirkuszelt. Gekrönt wird die Projektwoche durch die große Gala am Veranstaltungssamstag. Dann stehen die Zirkuskinder im Rampenlicht und zeigen ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden, was sie alles gelernt haben, und so manches Kind wächst dabei über sich hinaus.

Projektwoche in Essen-Kettwig endet traditionell mit einer Gala

Die Teilnehmerzahl für die Zirkuswoche ist stark begrenzt, eine Anmeldung ausschließlich online in der Zeit vom 15. bis 24. April möglich. Wenn die Nachfrage größer als das Platzangebot ist, entscheidet das Los. Die Kosten betragen 85 Euro pro Zirkuskind inklusive. Material, Verpflegung, T-Shirt und Zirkusplakat.

Das Zirkusprojekt findet von Dienstag, 1. August, bis Freitag, 4. August, jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr statt. Generalprobe ist am Samstag, 5. August, von 11 bis 14.30 Uhr. Die große Abschlussvorstellung startet direkt im Anschluss um 15 Uhr. Die Eintrittskarten dafür kosten zehn Euro pro Person auf allen Plätzen (die ersten beiden Logenreihen sind ausschließlich für die Kinder reserviert) und werden während der Zirkuswoche auf dem Gelände verkauft.

Der Kinderzirkus „Kettino“ ist wieder zu Gast beim Zirkus Antoni, der während seiner Sommerspielzeit an der Meisenburgstraße auf der Wiese gegenüber dem Kettwiger Schwimmbad gastiert. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte im Netz unter www.freundeskreis-kettwig.ruhr.

