Essen: Kind stürzt aus Fenster im zweiten Obergeschoss

Essen. Die Serie der Fensterstürze von Kindern in Essen setzt sich fort: Rettungsdienst und Polizei rückten am Montagmorgen nach Holsterhausen aus.

Ein erneuter Fenstersturz eines Kindes in Essen hat am Montagmorgen für Entsetzen in Holsterhausen gesorgt: Ein kleiner Mensch ist gegen 8 Uhr aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses an der Kahrstraße auf den Gehweg gefallen.

Ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelte, war zunächst so unklar wie der Gesundheitszustand des Kindes, das drei Jahre alt sein soll. Über die Hintergründe ist ebenfalls noch nichts bekannt.

Rettungskräfte, ein Notarzt und die Polizei waren im Einsatz. Es ist der mittlerweile fünfte Fenstersturz eines Kindes in Essen in diesem Sommer. Ein Einjähriger verlor dabei sein Leben.

(Wir aktualisieren diese Meldung, sobald neue Informationen vorliegen)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen