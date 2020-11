Drogenkriminalität Essen: Kiloweise Drogen sichergestellt - Verdächtige in Haft

Essen. Die Polizei stellte Rauschgift im Wert von 150.000 Euro sicher. Zwei mutmaßliche Drogendealer sitzen in Untersuchungshaft.

Der Essener Polizei ist ein weiterer Schlag gegen Drogenhändler gelungen: Fahnder der Ermittlungskommission gegen die Rauschgiftkriminalität haben bei Durchsuchungen von drei Wohnungen mindestens 2,5 Kilogramm harte Drogen mit einem Straßenverkaufswert von bis zu 150.000 Euro, Betäubungsmittel, Bargeld in fünfstelliger Höhe und neun gefälschte Ausweise sichergestellt. Zwei mutmaßliche Dealer im Alter von 23 und 28 Jahren aus Guinea sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft, berichtete die Polizei am Montag.

Zivilfahnder hatten am Freitag den ihnen bereits bekannten 23-Jährigen aus dem Drogenmilieu im Nordviertel beobachtet, wie er in ein Auto stieg, um sich zum Viehofer Platz kutschieren zu lassen. Nachdem der Verdächtige ausgestiegen war, fuhr der Wagen davon. Als der mutmaßliche Drogendealer dort einem Konsumenten augenscheinlich Drogen verkaufte, griffen die Beamten zu. Auch der 46-jährige Autofahrer wurde festgenommen, als er wenig später auftauchte.

Alle Verdächtigen verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam

Durch intensive Ermittlungen der Zivilfahnder und des zuständigen Kriminalkommissariats 12 erhielten die Beamten Hinweise auf drei Tatwohnungen, eine davon in Altenessen, zwei in anderen Ruhrgebietsstädten, wie Pressesprecherin Judith Herold sagte. Die Beamten des Einsatztrupps Mitte erwirkten beim Essener Amtsgericht Beschlüsse für anschließende Durchsuchungen, bei denen ein 28-Jähriger und eine ein Jahr jüngere Frau festgenommen wurden.

Nachdem alle drei Verdächtigen die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht hatten, durfte die 27-jährige Frau das Polizeipräsidium wieder verlassen, während die Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wurden.

Erst vor etwa einer Woche hatte die Essener Polizei mehrere Drogenhändler festgenommen. Ferner stellten die Fahnder 1,5 Kilogramm Drogen im Straßenverkaufswert von rund 50.000 Euro sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher. Nach aktuellem Stand hat die Ermittlungskommission zusammen mit der Bundespolizei mehr als 200 Strafanzeigen gefertigt. (j.m.)

