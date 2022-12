Essen: Kettwiger Wintertreff zum 3. Advent vor dem Rathaus

Das Jucytones Duo unterhält das Publikum in Essen-Kettwig u.a. mit Songs von Sting, Eva Cassidy und den Beatles.

Essen-Kettwig. Der „Kettwiger Wintertreff“ findet zum zweiten Mal statt: vom 9. bis zum 11. Dezember vor dem Rathaus in Essen-Kettwig. So sieht das Programm aus

Zum „Kettwiger Wintertreff“ lädt die AG für innovative Lösungen e.V. (oder auch kurz KI genannt) vom 9. bis zum 11. Dezember auf dem Bürgermeister-Fiedler-Platz ein. Die Festivität steht ganz im Zeichen vorweihnachtlicher Gemütlichkeit.

Es gibt Überraschungen für die Kinder

Geöffnet ist am Freitag und Samstag von 15 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Weihnachtsmann kommt am Samstag und Sonntag ab 15 Uhr und wird kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Ein Kinderkarussell sowie Pfeil- und Dosenwerfen sorgen für Spaß für die kleinen Gäste.

Kulinarisch haben die Besucherinnen und Besucher die Qual der Wahl: Backkartoffel und Spiralkartoffelspieße, Currywurst mit Pommes, Fisch, Gulaschsuppe, Quarkbällchen, Waffeln, Toasts sowie Kaffeespezialitäten, Winzer- und Bratapfelglühwein, Punch, Glühgin und auch Bier und Kaltgetränke.

Auf dem Bürgermeister-Fiedler-Platz finden sich an allen Tagen wieder unterschiedliche Verkaufsstände, auch mit Beteiligung von Kettwiger Anbietern. Angeboten werden adventliche Gestecke und Dekoartikel.

Zudem gibt es, wie bei den bisherigen Mottopartys von KI, Livemusik auf der Bühne vor dem Rathaus. Freitag ab 19 Uhr spielt das Jucytones Duo (Yvonne Morrison und Ralf Franke).

Kettwiger Musikschule tritt beim Wintertreff auf

Die Bandbreite ihrer Songs reicht von Pop, Folk, Country, Soul und Latin bis zu Gypsy Swing. Es gibt u.a. Songs von Sting, Eva Cassidy, den Beatles, Bill Withers, Simon & Garfunkel und vielen mehr.

Am Samstag ab 17 Uhr stellen sich verschiedene Gruppen der Kettwiger Musikschule vor. Die Schüler spielen beliebte Weihnachtslieder. Ab 19 Uhr tritt dann das Ann get’s Rhythm Duo auf. Mit Rock, Schlagern aus der Wirtschaftswunderzeit, Ohrwürmern aus den 1960er und deutschsprachigen Hits aus den 1970er Jahren nimmt das Duo das Publikum mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch drei Jahrzehnte populäre Musikgeschichte.

Marcel Venten mit seinen Golden Trumpets Neuwerk ist am Sonntag ab 15.30 Uhr auf der Bühne vor dem Kettwiger Rathaus zu erleben. Das im Jahr 2013 gegründete Ensemble aus Mönchengladbach wird bekannte Weihnachtslieder zum Besten geben.

