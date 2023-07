Essen: Kettwiger Freibad öffnet ab sofort bis in den Abend

Essen-Kettwig. Zur Freude aller Wasserratten hat das Freibad in Essen-Kettwig jetzt länger geöffnet. Hier die Zeiten – und Infos über eine besondere Spaßaktion.

Das Freibad in Kettwig hat ab sofort länger geöffnet. Es konnte nämlich weiteres Personal gewonnen werden, teilt die Stadt Essen mit. Der Freibadbetrieb hat bis einschließlich Sonntag, 6. August, somit folgende Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag von 6.30 bis 20 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 20 Uhr. Die Sport- und Bäderbetriebe streben an, die verlängerten Öffnungszeiten auch über das Ferienende hinaus aufrecht erhalten zu können, heißt es in der Mitteilung.

Power Paddler WM für Mädchen und Jungen

Das Kettwiger Freibad war im Übrigen am Wochenende (15./16. Juli) Austragungsstätte der ersten Vorläufe der Power Paddler WM. Insgesamt sechs Mal haben Kinder in Essen die Chance auf spannende Rennen mit den kleinen Raddampfern. Die bis zu 50 Kilo schweren Mädchen und Jungen steuern die blau-gelben Boote, in dem sie die Kurbeln der Schaufelräder unterschiedlich schnell drehen. Die jeweils drei besten Power Paddler qualifizieren sich dann für das Finale am Sonntag, 30. Juli, im Grugabad.

Ein blau-gelber Mini-Raddampfer: Im Wasser bewegt wird er mit Kurbeln an den Schaufelrädern. Foto: Marie Heibach / FUNKE Foto Services

Vorher gibt es noch weitere Vorläufe am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juli, im Bad und Sport Oststadt und am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juli, im Grugabad. Als Hauptpreis ist ein Wochenendaufenthalt in einem deutschen Freizeitpark für bis zu vier Personen inklusive Übernachtung ausgelobt.

Kinderfest mit verschiedenen Spielgeräten

Parallel zu den Wettbewerben gibt es bei gutem Wetter an jedem Veranstaltungstag ein Kinderfest mit verschiedenen Spielgeräten. Unter anderem ist die große Ferienspatz-Hüpfburg dabei. Die Feste starten um 13 Uhr. Die Vorläufe der Power Paddler WM finden jeweils um 14 Uhr statt, das Finale am 30. Juli um 15 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich der Eintritt in die Bäder ist zu bezahlen. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.

