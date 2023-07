Essen-Kettwig: Wasserrohrbruch mitten auf der Kreuzung

Essen-Kettwig. Die Stadtwerke Essen müssen in Kettwig einen akuten Wasserrohrbruch reparieren. Das müssen Verkehrsteilnehmer auf der Hauptstraße jetzt beachten.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli gab es gegen 23.30 Uhr einen Wasserrohrbruch im Kreuzungsbereich der Hauptstraße / Ruhrtalstraße im Stadtteil Kettwig. Durch das ausströmende Wasser wurde eine Fläche von rund 100 Quadratmetern im Kreuzungsbereich unterspült.

„Für die Dauer der Arbeiten an der Wasserleitung musste die Ruhrtalstraße in Fahrtrichtung Graf-Zeppelin-Straße, Hauptstraße und Ringstraße gesperrt werden“, erklärt Roy Daffinger, Unternehmenssprecher Technik der Stadtwerke Essen. Lediglich in Fahrtrichtung Werden konnten die Verkehrsteilnehmer aus der Graf-Zeppelin-Straße, Hauptstraße und Ringstraße die Ruhrtalstraße befahren.

Ampelanlage wird in der Nacht aufgestellt

Noch am Mittwoch soll gegen 23 Uhr eine Ampelanlage errichtet werden, so dass der Verkehr wieder in alle Richtungen fließen kann. „Allerdings muss für rund vier Wochen weiter mit Einschränkungen gerechnet werden, da nicht alle Fahrspuren für den Verkehr zur Verfügung stehen“, ergänzt Daffinger.

Bevor der Verkehr auf der Ruhrtalstraße wieder wie gewohnt fließen kann, müssen die Stadtwerke Essen zunächst die unterspülte Fläche auffüllen und verdichten. Erst dann kann die Oberfläche wiederhergestellt und die Straße für den Verkehr freigegeben werden.

