Essen-Kettwig: Vodafone will Funkloch im November schließen

Essen-Kettwig. Das Funkloch im Ortskern von Essen-Kettwig soll noch im November beseitigt sein. Diese Lösung hat der Mobilfunkbetreiber Vodafone gefunden.

Eine gute Nachricht hat der Mobilfunkbetreiber Vodafone für seine Kundinnen und Kunden im Essener Stadtteil Kettwig: Das Funkloch im Bereich des Ortskerns soll noch im November weitgehend beseitigt sein. Auf Nachfrage dieser Redaktion teilte ein Vodafone-Sprecher mit, dass ein geeigneter Stellplatz für eine mobile Station gefunden wurde.

Behebung der Störung durch mobile Funkstation

Dieser Standort befindet sich in der Nähe der Ruhr in Kettwig vor der Brücke. Die mobile Mobilfunkstation soll die Versorgung mit GSM-Mobilfunk (für Handytelefonate) und mit LTE-Breitband (für mobilen Datenverkehr) weitgehend wiederherstellen. Damit sollen die massiven Störungen behoben sein, die Kundinnen und Kunden dem Mobilfunkbetreiber in den vergangenen Wochen gemeldet hatten.

Dies sind im Wesentlichen: Messenger-Nachrichten und E-Mails erreichen derzeit nur zeitverzögert den Adressaten, wenn das Smartphone im Ortskern benutzt wird. Oftmals funktionieren Telefonate und das Surfen im Internet dort gar nicht.

Vodafone habe mit Hochdruck daran gearbeitet, das aktuelle Funkloch schnellstmöglich wieder zu beseitigen, teilt der Sprecher mit. Dieses Funkloch habe seine Ursache in dem Abbau einer LTE-Mobilfunkstation in der Altstadt von Kettwig. Der Hauseigentümer hatte den Mietvertrag gekündigt und war auch zu keiner weiteren Duldung – bis zur Inbetriebnahme eines Ersatzstandortes – bereit, wie das Unternehmen Vodafone mitteilt.

Neue Station soll ab 22. November installiert werden

Die mobile Station soll nun nach aktuellem Plan in der Kalenderwoche 47 (also ab 22. November) zu seinem Einsatzort gebracht und dann aufgebaut werden. Anschließend erfolgen die Anbindung an das Stromnetz und an das weltweite Kommunikationsnetz – inklusive Frequenz-Abstimmung der neuen Station mit den umliegenden Mobilfunk-Standorten. „Wenn alles glatt läuft, können wir die mobile Station noch im November in Betrieb nehmen“, kündigt der Vodafone-Sprecher an.

„Wir bitten unsere Mobilfunkkunden in Essen-Kettwig bis dahin noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“ Dem Unternehmen sei bewusst, dass es hier nicht nur um die technische Wiederherstellung des Mobilfunks gehe, „sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Vodafone-Netz wünschen und benötigen“.

