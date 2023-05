Essen-Kettwig: Straßensanierung bedeutet Umwege für Pendler

Die Ruhrstaße, die von der Stadtgrenze Essen-Kettwig in die Nachbarstadt Heiligenhaus führt, ist bis zur Einmündung Isenbügeler Straße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Essen-Kettwig/Heiligenhaus. Straßen.NRW erneuert aktuell die Fahrbahn der L 156 in Heiligenhaus an der Stadtgrenze zu Essen-Kettwig. Pendler müssen eine Umleitung fahren.

Diese Baustelle bedeutet einen Umweg für Pendler: Straßen.NRW erneuert ab dieser Woche die Fahrbahndecke der L 156 (Ruhrstraße) in Heiligenhaus zwischen der B 227 (Höseler Straße) und der Stadtgrenze zu Essen-Kettwig. Gebaut wird in zwei Bauabschnitten. Deshalb ist die Landstraße zunächst voraussichtlich drei Wochen lang zwischen der Stadtgrenze zu Kettwig und der Isenbügeler Straße in Heiligenhaus gesperrt. Im Anschluss wird das Stück zwischen der B 227 und der Isenbügler Straße gesperrt.

Weiträumige Umleitungen sind ausgeschildert

Weiträumige Umleitungen führen nördlich der gesperrten Straße über B 227 (Ruhrstraße/Bahnhofstraße/Am Sondert), L 441 (Essener Straße) und L 62 (August-Thyssen-Straße). Die Umfahrung südlich des gesperrten Straßenbereichs erfolgt über die B 227 sowie über Abtskücher Straße, Langenbügeler Straße und Isenbügeler Straße.

Ausgeführt werden Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Weiterhin werden die Einrichtungen zur Straßenentwässerung punktuell optimiert. Straßen.NRW investiert in die Instandsetzung dieses etwa drei Kilometer langen Abschnitts der Ruhrstraße etwa zwei Millionen Euro aus Landesmitteln.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen