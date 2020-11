Um der Forderung nach Erhalt der Villa Ruhnau in Kettwig mehr Nachdruck zu verleihen, hat der Nachbarschaftskreis Bögelsknappen eine Online-Petition gestartet. Schon nach einem Tag gibt es auf der Plattform mehr als 560 Unterstützer-Unterschriften und rund 250 Kommentare zum Thema. Die Petition, die in einigen Tagen nach Auskunft der Initiatoren auch als Unterschriftenliste in Kettwiger Geschäften ausliegen soll, wird nach acht Wochen an Oberbürgermeister Thomas Kufen und Martin Harter, Leiter des Stadtplanungsamts, übergeben.

Zum Hintergrund: Ein Investor will die historische Villa am Bögelsknappen 1 , bekannt als Villa Ruhnau, in Kettwig abreißen. Der Nachbarschaftskreis gründete sich im Sommer 2019, um eine Bebauung mit Luxuswohnungen zu verhindern und das dahinter befindliche städtische Grundstück mit Habitaten für Flora und Fauna zu erhalten.

Ziel ist die baukulturelle Erhaltung des Ortsbildes

Die Anwohner befürchten, dass nach der Abrissanzeige des Villen-Eigentümers bei der Stadt Essen „mehr als 1500 qm guter, bezahlbarer Wohnraum, jahrhundertealter Baumbestand und bewaldete Grünflächen zerstört werden“. An deren Stelle plane der Investor eine maximale Bebauung mit Luxusimmobilien . Die Anwohner fordern deshalb eine Wiederaufnahme des Denkmalschutzverfahrens für das historische Gebäude aus städtebaulichen Erhaltungsgründen.

Außerdem geht es um die Erstellung eines Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan für die betroffenen Flurstücke (118/119) am Bögelsknappen, um die Nutzung und Umgebung der Villa städtebaulich steuern zu können. „Das positive Ziel ist die baukulturelle Erhaltung des Ortsbilds und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von Wald, Freiflächen und Umgebungsbebauung.“ Dabei soll die wechselhafte Geschichte des im Heimatstil errichteten Gebäudes weiterhin erkennbar und nachvollziehbar bleiben.

Nachbarschaftskreis Bögelsknappen informiert mit Belegen

Mit diesem Verfahren einhergehen soll der Erlass einer Veränderungssperre, um das Bauleitplanverfahren zu sichern „und vollendete Tatsachen zu vermeiden“, so die Initiatoren.

Mit der offenen Internet-Plattform „Open Petition“ können Bürger auf ihre Anliegen mittels einer Unterstützerliste bei Entscheidungstragenden aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufmerksam machen. Der Nachbarschaftskreis Bögelsknappen hat seine Forderungen zudem mit Belegen zur Geschichte des Hauses, zum Denkmalschutz, zum Bauprojekt und zur Option eines Bebauungsplans angereichert.

Die Petition ist zu finden auf www.openpetition.de/!ffhcz

