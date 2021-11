Essen-Kettwig: Mobilfunknetz von Vodafone ist massiv gestört

Kurzfristig will das Mobilfunkunternehmen Vodafone das aktuelle LTE-Funkloch schließen, in dem ein mobiler Funkmasten (wie hier im Bild) in Essen-Kettwig stationiert wird.

Essen-Kettwig. In Essen-Kettwig klagen Vodafone-Kunden über massive Einschränkungen im Mobilfunknetz. Wie das Unternehmen das Problem beheben will.

Telefonie und Internetsurfen übers Smartphone funktionieren in Essen-Kettwig für Kunden von Vodafone derzeit nur sehr eingeschränkt.

für Kunden von Vodafone derzeit nur sehr eingeschränkt. Das Unternehmen hat eine Mobilfunkanlage in zentraler Lage außer Betrieb nehmen müssen.

in zentraler Lage außer Betrieb nehmen müssen. Kurzfristig soll das aktuelle LTE-Funkloch aber geschlossen werden. Langfristige Pläne für einen besseren Empfang gibt es ebenfalls.

Vielen Bürgerinnen und Bürgern im Essener Stadtteil Kettwig, die beim Mobilfunkbetreiber Vodafone Kunden sind, ist es aufgefallen: In den letzten Wochen erreichen Messenger-Nachrichten und E-Mails nur zeitverzögert den Adressaten, wenn das Smartphone im Ortskern benutzt wird. Oftmals funktionieren Telefonate und das Surfen im Internet dort gar nicht.

Kurzfristig soll ein mobiler Funkmast das Funkloch überbrücken

Auf dem Parkdeck des „Markett“ war bislang ein Funkmast des Mobilfunkunternehmens Vodafone installiert. Der Hauseigentümer hatte den Mietvertrag gekündigt, die Technik wurde abgebaut. Foto: Hans Blossey

Vodafone hat tatsächlich aktuelle Einschränkungen in seinem Mobilfunknetz in Essen-Kettwig. Der Grund: Der Mobilfunkbetreiber musste eine LTE-Mobilfunkstation in der Altstadt zu seinem Bedauern aufgeben. Der Hauseigentümer hatte den Mietvertrag gekündigt und war auch zu keiner weiteren Duldung – bis zur Inbetriebnahme eines Ersatzstandortes – bereit, wie das Unternehmen Vodafone mitteilt.

Mobile Funkmasten kommen zum Beispiel bei Sportveranstaltungen zum Einsatz. Foto: Vodafone

„Kurzfristig wollen wir das aktuelle LTE-Funkloch wieder schließen, in dem wir einen mobilen Masten nach Kettwig bringen und diesen dann ans Stromnetz anbinden und in das weltweite Telekommunikationsnetz einfügen“; erklärt dazu ein Konzernsprecher. Topographisch sei es in Kettwig nicht ganz so einfach, einen geeigneten Standort für einen solchen mobilen Masten zu finden. „Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran. Ganz aktuell untersuchen wir zwei potenzielle Standorte für den mobilen Masten auf ihre konkrete Tauglichkeit.“

Mittelfristig will Vodafone in einen modernen Standort investieren

Mittelfristig möchte Vodafone in Essen-Kettwig in den Bau eines neuen, modernen Standortes investieren. Dieser Neubau soll dann nicht nur den alten Zustand wiederherstellen, sondern zugleich eine Qualitätsverbesserung bringen: mehr Kapazitäten und Geschwindigkeiten. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück laufe auf Hochtouren.

„Wir bitten die betroffenen Mobilfunkkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, erklärt der Konzernsprecher. Sein Tipp: Das Telefonieren mit dem LTE-Smartphone über Wifi-Calling (WLAN), das in vielen Tarifen kostenlos sei. Infos auf kostenlos ist: https://www.vodafone.de/hilfe/mobiles-telefonieren/wifi-calling.html#was-ist-wifi-calling-und-was-kostet-es.

