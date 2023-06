Essen-Kettwig: Investor erläutert Pläne für Bögelsknappen 1

Als „Villa Ruhnau“ ist das Gebäude Am Bögelsknappen 1 bekannt. Der neue Eigentümer will über seine Pläne für das Gebäude berichten.

Essen-Kettwig. Das als Villa Ruhnau bekannte Haus Am Bögelsknappen 1 in Essen-Kettwig hat den Eigentümer gewechselt. Was passiert nun? Ein Infoabend klärt auf.

In der rund 200-jährigen Geschichte des Gebäudes Am Bögelsknappen 1 hat das Anwesen etliche Nutzungen erfahren: Von einer Schankwirtschaft zum Lokal am „Luftigen“, als Stadthalle bis hin zur Nutzung als Kreiskinderkrankenhaus, später dann Heimat eines Kinderarztes und der Kettwiger Musikschule sowie Wohnhaus des Architekten Werner Ruhnau. Aufgrund der Um- und Anbauten bekam das Haus aber keinen Denkmalschutz.

Bauvoranfrage vom Eigentümer war positiv beschieden

Die erhöhte, ortsbildprägende Lage des Gebäudes und seine wechselvolle Geschichte sind den Kettwigern dennoch ans Herz gewachsen – und eigentlich sollte ein Investor das Haus „in seiner Erscheinungsform erhalten und sogar historisierend ertüchtigen“, so der CDU-Ratsherr Guntmar Kipphardt.

„Sehr überrascht haben wir vor wenigen Monaten durch Anrufe aus der Nachbarschaft vom Verkauf der Liegenschaft erfahren. Die davor geführten nicht immer einfachen Gespräche mit dem Projektentwickler Horst Faltus, der in dieser Zeit auch Geschäftsführer bei Glück Auf Immobilien in Kettwig war, hatten zusammen mit einem guten Entwurf des Architekturbüros Holle zu einer positiv beschiedenen Bauvoranfrage geführt.“ Auch Nachbarn und führende Mitglieder des Kettwiger Geschichtsvereins hätten sich die Pläne nebst den geplanten zwei dahinter liegenden Neubauten erläutern lassen.

Infoveranstaltung der CDU Kettwig am 15. Juni

Was passiert jetzt? Was hat der neue Eigentümer und Projektentwickler vor? Kipphardt: „Ich freue mich, dass der Eigentümer seine Pläne der Öffentlichkeit vorstellen möchte.“ Dies soll auf einem Infoabend geschehen, zu dem die CDU Kettwig am Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr, in den Sengelmannshof, Sengelmannsweg 35, einlädt. Anmeldung erbeten unter info@cdu-kettwig.de oder 02054 64 37.

