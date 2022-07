Seit November 2021 betreibt Charly das Tattoo-Studio namens „Meister Isegrim" an der Ruhrstraße in Essen-Kettwig.

Körperkunst Essen-Kettwig: In der Altstadt ist „Meister Isegrim“ zuhause

Essen-Kettwig. Die Schaufenster des Ladenlokals an der unteren Ruhrstraße in Essen-Kettwig sind mit Folie beklebt. Das steckt hinter „Meister Isegrim“.

Tierische Fabelwesen tummeln sich vornehmlich zur Adventszeit in der Kettwiger Altstadt, wenn die Märchenstraße im Dorf Einzug hält. Mit „Isegrim“ hat sich nun aber dauerhaft ein scheinbar finsterer Gesell an der unteren Ruhrstraße niedergelassen: Dem Wolf wird doch nur allzu gern Gier, Verfressenheit und Bösartigkeit unterstellt. „In Goethes Fabel ‘Reineke Fuchs’ ist er aber nicht nur böse, sondern auch das Opfer“, sagt Charly. Die 29-Jährige liebt Lyrik und alte Märchen – ihrem Tattoo-Studio den Namen „Meister Isegrim“ zu gegeben, lag da für sie nahe. Das Tier prangt denn auch großformatig auf der Schaufenster-Front.

Räume nehmen Charme der Kettwiger Altstadt auf

Nach einem alten Holzschnitt wurde die Schaufenster-Dekoration mit dem Wolfsmotiv an der Ruhrstraße gestaltet. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Tattoos und Düsternis – ein wenig habe sie mit dem Klischee des Unheimlichen auch spielen wollen, gibt sie augenzwinkernd zu. „Zuerst dachten die Nachbarn, hier würden alles Rocker hinkommen“, berichtet die Inhaberin. Doch das Erdgeschoss der „Villa K.“, in dem zuvor ein Friseurgeschäft und ein Dekoladen zu finden waren, entspricht gar nicht diesem Vorurteil – und die Klientel ebenso wenig.

Die Räume des Hauses aus dem Jahr 1800 sind wohnlich gestaltet: Bequeme Sitzmöbel, Pflanzen auf kleinen Holztischen, Regale mit Deko und Lampen wie zu Großmutters Zeit, dazu die dunklen Holzplanken auf dem Boden, fügen sich in ein Ambiente, das zum Charme der Kettwiger Altstadt passe, findet Charly. „Ich habe gar nicht viel geändert, nur die Wände bemalt.“ An denen etliche (auch eigene) Bilder, Poster sowie immer wieder kleine Geweihe zu finden sind. „Zum Teil Flohmarktfunde“, sagt die Tätowiererin, die ihr Handwerk bei Lebenslänglich Tattoo in Essen gelernt hat.

Geschäftsidee kam während des Lockdowns

Im Studio „Meister Isegrim“ gibt es keine Kataloge. Die Motive entstehen nach Kundenwünschen. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Während des Lockdowns entstand die Idee, sich selbstständig zu machen. In der Kollegin Jenni und dem Kollegen Nikkez fand sie zwei Mitstreiter, die das geschäftliche Wagnis mitten in der Coronazeit mit eingegangen sind. „Kettwig stand dabei gar nicht auf meiner Liste“, gesteht Charly. Aber nach der Besichtigung des Ladenlokals stand für sie fest: „Das ist es!“ Zwischen der Ruhr und den historischen Fachwerkhäusern startete sie im November 2021 ihren „Meister Isegrim“.

Beratung ist das A und O im Studio. „Wer diesen Körperschmuck möchte, sollte sich wirklich sicher sein“, sagt Charly. „Letztlich kam ein junger Mann, gerade 18 geworden, und wollte ein Gesichtstattoo, weil das in der Rapper-Szene angesagt ist.“ Sie habe das abgelehnt. Trotzdem Tätowierungen längst aus der Schmuddelecke der Hafenkneipen raus und seit den 1990er Jahren vielerorts immer salonfähiger geworden seien, wolle sie gerade jungen Menschen verantwortliches Handeln nahelegen. „Gesichtstattoos sind nun mal ein Jobstopper.“

Motive entstehen nach Kundenwünschen

Hygiene ist oberstes Gebot beim Stechen. Eine Sitzung kann zwischen zehn Minuten und mehreren Stunden dauern. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Erst wenn andere Körperteile mit Bildern gestaltet seien, könne man über Hals, Gesicht und Hände reden. Allzu leicht ließen sich viele von Trends leiten. „Jede Zweite hatte in den späten 90ern ein Arschgeweih. Jetzt mag es keine mehr leiden.“ Bei „Meister Isegrim“ werde deshalb auch nicht nach Katalogvorlagen oder gerade angesagten Trends gearbeitet. „Die Motive entstehen nach Ideen des Kunden und der Kundin. Oder wir machen Vorschläge. Das sind aber alles Unikate.“

Die Entscheidung, sich dauerhaft Farbe unter die Haut stechen zu lassen, soll wohl überlegt sein. Zu bedenken sei auch, dass Bilder genauso wie die Haut alterten, intensive Sonneneinstrahlung das Motiv verblassenlassen könne. „Schon kurz nach dem Stechen, wenn die Wunden verheilt sind, kann ein Schriftzug anders aussehen“, sagt Charly. Alles Dinge, die im Vorgespräch zur Sprache kämen. Wobei der Körperschmuck für viele, die das Studio aufsuchten, nicht allein dekorativen Charakter habe. „Die Menschen wollen etwas verarbeiten, was sich durchgemacht haben, ihrer Persönlichkeit dadurch Ausdruck verleihen.“

Das sind die schmerzhaftesten Körperstellen

An der Wand hängen einige ältere Handwerkszeuge aus der Tätowierzunft. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Im Studio repräsentiert jeder aus dem Trio verschiedene Stilrichtungen. Charly, die sich ihr erstes Tattoo mit 18 stechen ließ, realisiert gerne dunkle, altertümliche Motive. Jenni ist die Spezialistin für Fineline-Bilder und Schriftzüge, während Nikkez verschiedener Stile in seinen Arbeiten vereint und auch Comicbilder auf die Haut bringt.