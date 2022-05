Essen: Kettwig feiert Kindertheatertage im Alten Bahnhof

Anna Wehsarg und Jelena Ivanovic erzählen in dem Stück „Starks Teppich“ mit tänzerischen Mitteln die Geschichte zweier Phantasiewesen bei den „Kettwiger Kindertheatertagen“.

Essen-Kettwig. Zuerst Zankapfel in der Politik, jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Das bietet das Programm der ersten Kettwiger Kindertheatertage im Juni.

Vier Tage mit Musik, Tanz und Spiel: Im Alten Bahnhof Kettwig finden vom 16. bis 19. Juni erstmals die „Kettwiger Kindertheatertage“ statt. Sie sollen Kindern im Vor- und Grundschulalter die Welt auf und hinter der Bühne nahe bringen. Dies geschieht mit Aufführungen sowie in Workshops. Die Finanzierung des Pilotprojektes ist inzwischen gesichert.

„Darüber sind wir sehr glücklich“, sagt Heinz Schnetger, Mitglied im Kulturausschuss der Interessengemeinschaft (IG) Bahnhof Kettwig. Kräftig gerappelt hatte es nämlich in der Bezirksvertretung IX, als im März ein Antrag auf Projektunterstützung in Höhe von 1500 Euro von CDU und FDP zunächst abgelehnt wurde. Nach heftiger Diskussion gewährte das Gremium schließlich 750 Euro.

Unterstützung durch Kulturstiftung

Das habe für viel Bewegung gesorgt, berichtet Schnetger, „zahlreiche Anrufer haben uns moralisch den Rücken gestärkt“. Auf Sponsorenangebote werde man für dieses Jahr nicht zurückgreifen müssen, denn die Kulturstiftung Essen sei auf das Projekt aufmerksam geworden und werde nun 50 Prozent der Finanzierung übernehmen. „Das Kulturbüro steuert ebenfalls einen großen Teil bei“, ergänzt Julia Marx als Programmverantwortliche. „Beide Kulturinstitutionen haben alles sehr genau geprüft und unser Konzept für unterstützenswert befunden“, sagt sie.

Julia Marx und Heinz Schnetger geht es vor allem um die künstlerische Qualität des Programms. Marx: „Wir wollen zeigen, was Theater alles sein kann, wie Emotionen dargestellt werden, was hinter den Kulissen passiert und wie aktuelle Themen auf der Bühne aufgegriffen werden.“ Dabei sollen die beteiligten Mädchen und Jungen Teil des Bühnenprogramms werden, eigene Szenen entwickeln und darstellen lernen: „Mitspielen, mitgestalten und zum Schluss: Verbeugen und Applaus erleben.“

Profis aus der freien Theaterszene

Dies geschieht mit Hilfe von Profis aus der freien Theaterszene. Das Duo Anna Wehsarg und Jelena Ivanovic beispielsweise erzählt in dem Stück „Starks Teppich“ mit tänzerischen Mitteln die Geschichte zweier Phantasiewesen, die auf dem Weg zu ihrer neuen Freundschaft verschiedene Abenteuer und Gefühle durchleben. Die Sängerin Franziska Dannheim („Oper Légère“) präsentiert mit „Rosepins Welt“ lustige Liedergeschichten zum Mitmachen. Die Aufführungen finden am Donnerstag, 16. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr, und am Freitag, 17. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr statt.

Zum Abschluss gibt es ein Mitmachkonzert mit Fug und Janina, dem Duo von „Wissen macht AH!“. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Das Consol Theater aus Gelsenkirchen ist mit dem Stück „Zeitmaschine“ zu Gast in Kettwig: am 17. Juni um 18 Uhr. „Aus der Zukunft kommen Menschen ins Jahr 2022, um unseren Planeten zu retten. Es geht um Klimawandel und die Umwelt, Kinder im Grundschulalter werden spielerisch für das Thema sensibilisiert“, erklärt Julia Marx.

Anmeldung ab sofort möglich Alle Veranstaltungen bis auf „Master of Desaster“ finden im großen Saal des Kulturzentrums Alter Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße 345, statt. „Master of Desaster“ wird unter freiem Himmel auf dem Bürgermeister-Fiedler-Platz gezeigt. Tickets können gekauft werden im Büro des Alten Bahnhofs sowie in den Buchhandlungen Decker und Folgner in Kettwig (beide Hauptstraße) sowie über Reservix. Telefon-Ticketbuchung: 01806 700 733; Online: www.bahnhof-kettwig.de oder www.reservix.de. Zum Workshop nimmt Julia Marx Anmeldungen per E-Mail an julia.marx@bahnhof-kettwig.de oder unter 02054 93 93 39 (Mo bis Do, 10 bis 13 Uhr) entgegen.

Während ansonsten der Alte Bahnhof Veranstaltungsort ist, spielt das Stück „Master of Desaster“ im Freien: Auf dem Kettwiger Rathausplatz wird am 18. Juni um 14 Uhr ein Einsatztrupp des Theater Marabu aus Bonn für „Ordnung“ sorgen. Dabei rückt ein mysteriöser Gegenstand in den Mittelpunkt. Mit viel absurdem Humor und blecherner Musik spielen die sechs Akteure an gegen die Sorgen und Ängste der Gegenwart. Julia Marx: „Das ist ein Stück für die ganze Familie.“

Im Workshop werden Szenen erarbeitet

Gemeinsam mit Grundschullehrerin Elisabeth Kläsener gestaltet die Gesangspädagogin Julia Marx an den vier Veranstaltungstagen den Workshop „Toi-toi-toi“. Berücksichtigt worden sei, dass nicht alle Kettwiger Grundschulen den Freitag nach Fronleichnam als flexiblen Ferientag nutzen, weshalb der Workshop dann ab 15 Uhr stattfindet. „Wir werden Szenen und Bühnenbilder erarbeiten, Kostüme anfertigen und erklären, was hinter der Bühne so vor sich geht“, berichtet die Programmplanerin.

Zum Abschluss kommen am Sonntag, 19. Juni, um 15 Uhr Fug und Janina. Gemeinsam mit Kindern des Workshops gestaltet das aus den Fernsehsendungen „Wissen macht AH! und „Die Sendung mit der Maus“ bekannte Duo die Show mit selbstkomponierten Liedern zum Mitsingen und Mitmachen.

„Wir wollen daraus ein jährlich stattfindendes Fest des Kinder- und Jugendtheaters entwickeln und dies im Spielplan des Alten Bahnhofs etablieren“, sagt Heinz Schnetger. Das Team sei gespannt, wie es ankomme. Erste Anfragen zum Workshop habe sie immerhin schon bekommen, ergänzt Julia Marx.

