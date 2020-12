Essen-Kettwig: Ehemaliger Pfarrer unterhält mit Predigten

Vor der alten Kanzel in der ev. Kirche: Pfarrer im Ruhestand Heiner Bredehöft. Im Kettwiger Hummelshain Verlag ist jetzt sein Buch erschienen.

Essen-Kettwig In Kettwig bestens bekannt ist Heiner Bredehöft, ev. Pfarrer im Ruhestand. Jetzt hat er in einem Buch erzählende Predigten zusammengetragen.

So ganz geht man ja nie: Heiner Bredehöft, ehemaliger Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Kettwig, meldet sich mit einem Buch zurück. „Da läuft noch was…" lautet der Titel und ist jetzt im Kettwiger Hummelshain Verlag erschienen.

Der Verfasser ist überzeugt, dass Predigen immer noch eine sinnvolle Aufgabe ist, die den christlichen Glauben lebendig hält. Sein Beitrag ist eine Sammlung von 37 „erzählenden Predigten" aus seiner Zeit in Kettwig. „Erzählende Predigten sind mein Markenzeichen", sagt der Theologe, „und es sind keineswegs einfach Nacherzählungen biblischer Geschichten, sondern da kommen Nebenfiguren zu Wort, oder Figuren aus der biblischen Tradition erscheinen mir im Traum."

Unterhaltsame Predigten als angenehme Alternative in Corona-Zeiten

Der Autor möchte sein Lese-Publikum zum Mit- und Nachdenken anregen. Schmunzeln ist erlaubt, ja sogar erwünscht. „Vielleicht ist in einer Zeit, in der man wegen Corona nicht einfach mal so in den Gottesdienst geht, ein Buch mit unterhaltsamen, erzählenden Predigten eine angenehme Alternative", sagt Bredehöft.

Seine erste Pfarrstelle war in Duisburg-Obermeiderich, im Neubaugebiet Hagenshof, einem sozialen Brennpunkt. Schon dort wirkte der Mann mit dem Vollbart, der locker in Pulli und Jeans daherkam und Gitarre spielte, als Brückenbauer in vielerlei Hinsicht - bei der ökumenischen Zusammenarbeit und dem Engagement gegen soziale Schieflage.

23 Jahre wirkte er als Pfarrer in Kettwig vor der Brücke

Ab 1987 setzte er diese Arbeit in Kettwig fort. Schreiben war ihm dabei schon immer ein Bedürfnis. Zum 400-jährigen Bestehen der evangelischen Gemeinde verfasste er das Theaterstück „Brücke nach Vor der Brücke". Und in den 23 Jahren seiner Wirkungszeit im Pfarrbezirk vor der Brücke schrieb er für Kinder und Konfirmanden zahlreiche Weihnachtsspiele, die damals im Vor-der-Brücker Arndthaus aufgeführt wurden - und immer noch in der Gemeinde präsent sind und auch gespielt werden.

Seit 2010 ist Heiner Bredehöft im Ruhestand. Er fährt immer noch gerne Rad, und seine Markenzeichen Pulli und Jeans haben sich nicht verändert. Ebenso wenig die Liebe zum Erzählerischen. Aus seiner Predigtsammlung ein Buch zu machen, fiel ihm deshalb nicht schwer.

Das Predigt-Buch wird von einem Kettwiger Verlag herausgegeben

In Peter Marx vom Kettwiger Hummelshain-Verlag fand er einen begeisterten Verleger. Der über die Begegnung mit seinem Autor augenzwinkernd sagt: „Man kann den Mann auch hinter seiner Maske erkennen, wenn er nicht gerade sein Buch in den Händen hält. An seiner Jacke hat er sein Passbild befestigt. Eine gute Idee!"

Das Buch „Da läuft noch was…" von Heiner Bredehöft ist im Hummelshain-Verlag erschienen. Die Softcover-Ausgabe hat 212 Seiten und ist für zwölf Euro im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-943322-248). Weitere Informationen gibt es auf www.hummelshain.eu.