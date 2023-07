Essen: Kehrmaschine kippt plötzlich um - Fahrer verletzt

Essen. Nach einem Unfall mit einer Kehrmaschine musste der Fahrer von einem Notarzt versorgt werden. Hat eine Windböe das Fahrzeug umgeworfen?

Bei einem Arbeitsunfall hat ein Fahrer einer Kehrmaschine am Mittwoch im Essener Westen Verletzungen erlitten. Der Mann wurde von einem Notarzt im Rettungswagen versorgt und danach in ein Krankenhaus transportiert.

Denkbar sei, dass das Fahrzeug umkippte, als es in Höhe der Frohnhauser Straße von einer Windböe erfasst worden ist, so die Polizei in einer ersten Einschätzung.

Die gegen 10.45 Uhr alarmierte Polizei sperrte den Berthold-Beitz-Boulevard in Fahrtrichtung Altendorfer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen