Essen: Katholische Pflegehilfe startet App für Ehrenamtliche

Essen-Rüttenscheid/Bredeney. Mit einer App will die Katholische Pflegehilfe in Rüttenscheid und Bredeney Hilfesuchende und Ehrenamtliche zusammenbringen. So funktioniert es.

Die Katholische Pflegehilfe sucht verstärkt Ehrenamtliche, die Seniorinnen und Senioren im Alltag unterstützen. Dafür geht der Pflegedienstleister nun neue Wege: „Nyby“ heißt eine App, die im ersten Schritt in den Stadtteilen Rüttenscheid und Bredeney an den Start gehen soll. Sie soll Hilfesuchende und Ehrenamtliche zusammenbringen.

„Besonders in diesem Jahr, in dem die Corona-Pandemie weiter Einzug hält, fühlen sich Senioren und Seniorinnen einsam und allein“, heißt es in einer Mitteilung der Katholischen Pflegehilfe, die die Ehrenamts-App als erstes Unternehmen im Ruhrgebiet einführt. „Bei der Pflege und Betreuung der uns anvertrauten Personen stellen wir immer wieder fest, dass es viel mehr Bedürfnisse gibt, als wir mit unserer Arbeit abdecken können“, erklärt Markus Kampling, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Katholischen Pflegehilfe.

Essen: App bietet die Möglichkeit, individuellen Hilfebedarf zu erfassen

Das könne das Anbringen eines Bildes sein, die Begleitung zum Einkauf im geliebten kleinen Lädchen um die Ecke, eine Unterstützung, um einen Termin wahrzunehmen, ein Gespräch oder das Vorlesen aus einem Buch oder der Zeitung. Solche Bedarfe können zukünftig in der App erfasst werden.

Und so funktioniert „Nyby“: Es gibt Hilfesuchende, die eine Aufgabe zu vergeben haben und es gibt die Gruppe der Ehrenamtlichen, die ihre Hilfe anbietet. Die Anfragen der Seniorinnen und Senioren werden über das Pflege- und Betreuungspersonal an die Ehrenamtskoordinatorin Natasha Boron weitergeleitet, die diese in die App lädt. In verschiedenen Rubriken können Ehrenamtliche direkt auf die verfügbaren Aufgaben zugreifen und auswählen, welche sie übernehmen wollen sowie Zeitraum und Ort abstimmen.

Essener Ehrenamtliche erhalten mehr Flexibilität

Eine praktische Hilfeanfrage, die handwerklichen Geschicks bedarf, wird beispielsweise von ihr in die Aufgabengruppe „praktische Leistungen“ eingeteilt. Ehrenamtliche, die ihre Stärken in genau solch praktischen Dingen sehen, können eben diese Gruppe auswählen, auf Anfragen in diesem Bereich reagieren und ihre Hilfe anbieten.

„Ein großer Vorteil ist, dass Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, an Flexibilität gewinnen“, so Markus Kampling, „denn sie können selbst entscheiden, wann, wo und wie häufig sie ehrenamtlich tätig sein möchten, ganz ohne regelmäßige Verpflichtung oder langfristige Bindung.“

Wer ab sofort ehrenamtlich für Senioren und Seniorinnen in Essen tätig werden möchte, meldet sich per Mail an nyby@katholische-pflegehilfe.de oder lädt sich die App Nyby direkt auf das Smartphone.

