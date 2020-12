Essen: Kanalbaustelle bremst Verkehr auf der Weserstraße aus

Essen-Bergerhausen Seit Februar 2020 erneuern die Stadtwerke Essen Abwasserkanäle an der Elbestraße. Nun wird die Kreuzung zur Weserstraße gesperrt.

Essen-Bergerhausen. Seit Februar dieses Jahres werden in der Elbestraße in Essen-Bredeney die Abwasserkanäle erneuert. Nun zieht die Baustelle weiter - und bremst den Verkehr vor Ort aus: Ab den 4. Januar muss die Kreuzung Weserstraße/Ecke Elbestraße für die Dauer von zwei Monaten gesperrt werden. "Eine Durchfahrt für Fahrzeuge ist dann nicht mehr möglich", bestätigt Stadtwerke-Sprecher Dirk Pomplun auf Nachfrage.

Schlechte Aussichten also für Anwohner und den Durchgangsverkehr, die sich allesamt neue Umwege suchen müssen. Der Verkehr, der derzeit eh nur einspurig über die Elbestraße führt, wird auch weiterhin nur eingeschränkt fließen können.

Stadtwerke Essen verlegen neue Rohre auf einer Länge von 650 Metern

Auf der Elbestraße kommen auf einer Länge von 650 Metern neue Rohre mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern bis zu 1,20 Metern in den Boden. Gestartet wurde die Baustelle direkt an der Ruhrallee, Zweidrittel der Strecke wurde bereits absolviert. Enden wird das Projekt in Höhe der Siegstraße. Die alten Kanäle werden komplett ersetzt. Eine Erblast, wie Pomplun sagt, denn die alten Rohre wurden bereits zwischen 1914 und 1928 gebaut und werden deshalb ausgewechselt.

Doch nicht nur der Kanal ist in die Jahre gekommen. Auch die Struktur der Rohrleitungen wird verändert: "Teilweise lagen in der Elbestraße noch zwei Abwasserkanäle parallel nebeneinander", sagt Pomplun. "Der neue Kanal ist jetzt größer und es gibt auch nur noch einen Kanal, der das Abwasser aus der Elbestraße entsorgt."

Die gesamte Baustelle wird in offener Bauweise abgewickelt. Hierzu wird mit dem Bagger ein Rohrgraben ausgehoben, in den dann die Abwasserrohre verlegt werden. Die Baugräben in der Elbestraße sind im

Durchschnitt fünf Meter tief, an manchen Stellen sogar noch tiefer.

Schachtbauwerk in der Elbestraße wiegt 40 Tonnen und wurde noch vor Weihnachten fertig

Vor Weihnachten wurde das Schachtbauwerk in der Elbestraße noch fertiggestellt. Vor gut einer Woche wurde es kurz vor der Kreuzung zur Weserstraße eingebaut. Für das 40 Tonnen schwere Betonfertigteil war eigens ein Spezialkran notwendig, um es im Erdreich zu versenken. Damit der Autokran das Schachtbauwerk überhaupt anheben konnte, wurde das gesamte Innenleben erst nachträglich eingebaut.

Dieser Schacht sei nach den Feiertagen nun der Startpunkt für die weiteren Arbeiten. Von dort aus beginnen direkt ab kommenden Montag die Rohrverlegungsarbeiten. Das neue Abwasserrohr kreuzt die Weserstraße und führt weiter in die Elbestraße. In diesem Bereich kommen dann kleinere Abwasserrohre mit einem Durchmesser von 30 bis 40 Zentimetern zum Einsatz.

Mit dem Ende der Bauarbeiten in Bergerhausen ist - so die Planung - im Sommer 2021 zu rechnen. Doch natürlich könnte ein strenger Winter die Arbeiten verzögern. "Doch über das Wetter gesicherte Prognosen abzugeben, wird immer schwieriger", sagt Pomplun. Bis dahin empfehlen die Essener Stadtwerke eine Umfahrung der Kreuzung über die Rellinghauser Straße. "Auf der Weserstraße herrscht generell Tempo 30", erklärt Pomplun. "Da bestehen auch immer Möglichkeiten zu wenden."