Essen: Junge Einbrecher verletzen sich versehentlich selbst

Essen. Zwei junge Männer aus Osteuropa sind bei dem Versuch gescheitert, in ein Einfamilienhaus in Altenessen einzubrechen.

Zwei junge Einbrecher sind am vergangenen Donnerstag (18. November) dabei gescheitert, in ein Einfamilienhaus in Altenessen einzubrechen. Gegen 9.30 Uhr versuchten sie zunächst, die Terrassentüren des Hauses aufzuhebeln. Das klappte nicht, deshalb schlugen sie die Scheiben ein. Dabei muss sich einer der Männer verletzt haben.

Die Einbrecher haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland

Ein Zeuge beobachtete die Täter und rief die Polizei. Währenddessen ließen die Männer von ihrem Vorhaben ab und versuchten, über das Nachbargrundstück zu flüchten. Dort liefen sie der Polizei in die Arme. Die ersten Ermittlungen ergaben: Einer der Täter ist 16 und stammt aus Serbien, der andere ist 19 und kommt aus Kroatien. Beide haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Der 19-Jährige hatte einen gefälschten Ausweis. Die beiden mussten zur Wache nach Altenessen, die Ermittlungen dauern an.

