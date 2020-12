Essen: Junge Diebinnen stehlen EC-Karte und heben Bargeld ab

Essen Fotofahndung der Essener Polizei: Zwei junge Frauen haben einem Rentner das Portemonnaie samt EC-Karte gestohlen. Damit hoben sie Bargeld ab.

Zwei junge Frauen stehen im Verdacht, einem 75 Jahre alten Essener am 1. September an einer Bushaltestelle an der Haus-Berge-Straße das Portemonnaie samt EC-Karte entwendet zu haben. In den darauffolgenden Tagen hoben die Diebinnen damit an verschiedenen Geldautomaten Bargeld in einem vierstelligen Betrag ab. Nun fahndet die Polizei Essen mit einem Foto nach den Täterinnen.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der Tatverdächtigen.

Während einer solchen Bargeldabhebung sind sie nach Polizeiangaben von der Kamera eines Automaten in der Essener Innenstadt aufgenommen worden. Mit diesen Lichtbildern sucht die Polizei nun nach den Identitäten und Aufenthaltsorten der jungen Frauen.

Die Polizei hat außerdem noch dieses Bild veröffentlicht.

Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden.